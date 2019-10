C’est un signal adressé à la Russie! Vladimir Poutine, l’ours de la Taïga russe se dressera face aux Etats-Unis

L’année prochaine, l’armée américaine prévoit de diriger le plus grand déploiement de personnel basé aux États-Unis en Europe pour un exercice qui aura lieu dans deux décennies et demie. C’est le dernier exemple de la façon dont l’armée américaine dans son ensemble réexamine sa capacité de poursuivre les conflits haut de gamme, notamment en s’assurant qu’elle a toujours la capacité de déployer des quantités importantes de personnel et de matériel sur les champs de bataille à l’étranger pendant une crise. Par-dessus tout, c’est un signal adressé à la Russie que les États-Unis peuvent fournir de grandes quantités de capacités militaires sur le pas de la porte d’entrée de la Russie en temps voulu si cela s’avère nécessaire.

L’armée a annoncé le 7 octobre 2019, le lancement de « Defender-Europe 20 », qui devrait avoir lieu au printemps 2020. L’exercice impliquera le déploiement rapide d’environ 20 000 militaires de l’Armée de terre et de leur équipement en Europe à partir des États-Unis. Dix-sept mille soldats supplémentaires, y compris des unités américaines déployées vers l’avant et des forces de membres de l’OTAN et d’autres partenaires américains en Europe, prendront également part à l’opération.

Le simple fait de rassembler tous les soldats et leur matériel est une entreprise colossale, mais une fois qu’ils sont sur le théâtre, nous pouvons nous attendre à ce que les exercices se répandent dans toute l’Europe pendant un certain temps encore après. On ne sait pas exactement qui et quoi sera envoyé lors du déploiement, ni tous les moyens qui seront utilisés pour faire traverser l’Atlantique à toute vitesse. Récemment, le Pentagone a intensifié ses exercices logistiques après que des rapports troublants eurent révélé que certaines des capacités de soutien logistique de réserve du Pentagone pourraient ne pas être à la hauteur de la tâche de soutenir un conflit de haut niveau. Defender-Europe 20 sera probablement une sorte de test de résistance pour l’ensemble du système, ainsi que pour le bon fonctionnement des moyens et leur interopérabilité avec les forces alliées une fois qu’ils seront en sécurité en Europe. Le simple fait de pouvoir déplacer autant d’équipement et de personnel sur les ponts, les rues, les voies ferrées et les canaux d’Europe fera même partie de l’épreuve de stress.

Dans un communiqué de presse, le lieutenant-général Charles Flynn, chef d’état-major adjoint de l’armée américaine, a déclaré ce qui suit au sujet de cet effort massif :

« Defender-Europe 20 est une excellente occasion de démontrer la capacité inégalée de l’armée américaine à projeter rapidement des forces à travers le monde tout en opérant aux côtés de nos alliés et partenaires dans de multiples domaines en compétition.

Néanmoins, cet exercice est relativement modeste par rapport à bon nombre des exercices annuels de Reforger pendant la guerre froide, qui, à son apogée en 1988, comprenait quelque 125 000 soldats. Une autre itération de Reforger est probablement celle que l’on compare à celle d’il y a 25 ans.

L’Amérique a considérablement renforcé sa présence en Europe après l’invasion de la Crimée en 2014, mais les commandants locaux continuent d’avertir qu’il faut faire davantage pour dissuader dissuader une éventuelle agression russe. Cela permettra de satisfaire certaines de ces demandes pendant un certain temps, mais par-dessus tout, cela fonctionnera comme un avertissement flagrant à Moscou.

La force de l’ours de la Taïga russe, les missiles et la gestion de l’espace

La bannière de la 15e armée des forces aérospatiales des forces spatiales, Krasnoznamensk, près de Moscou

La 15e armée des forces aérospatiales constitue la base des forces spatiales des forces aérospatiales. Il comprend le principal centre spatial de test, nommé d’après German Titov, le centre principal d’alerte contre les attaques de missiles, le centre principal de l’intelligence de l’environnement spatial.

Le personnel militaire des unités militaires de l’association spéciale des forces aérospatiales VKS résout avec succès les problèmes d’utilisation et de renforcement des capacités de combat des systèmes d’alerte aux missiles, la surveillance mondiale de la situation spatiale, la réalisation de tests et la gestion de la constellation orbitale de systèmes d’information et de complexes militaires et à double usage. Défense

Le Centre national de gestion de la défense de la Fédération de Russie, le général d’armée Sergei Shoigu, tous les états-major des forces armées russes sont connectés.

