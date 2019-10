Syrie : Opération militaire turque imminente, les US quittent leurs positions, la France qui soutient les Kurdes en mauvaise posture

Les forces spéciales russes ouvrent un point de passage de l’Euphrate, l’armée syrienne a l’intention d’entrer à Manbij

Les forces spéciales russes ouvrent un nouveau point de passage de l’Euphrate

Beyrouth, Liban, 9h00 – Les forces spéciales russes ont ouvert un nouveau point de passage dans la vallée de l’Euphrate au milieu des informations faisant état d’une opération militaire turque imminente dans cette région.

Selon certaines informations, les forces spéciales russes ont ouvert le passage entre les lignes de l’armée arabe syrienne SAA et les forces démocratiques syriennes SDF dans le gouvernorat de Deir Ezzor. almasdarnews.com

Syrie : Les forces américaines traversent le nord-est après l’annonce du retrait

Les forces militaires américaines ont été vues en train de traverser le nord-est de la Syrie lundi après que la Maison-Blanche eut annoncé dans un communiqué qu’elle retirerait ses troupes de la région. Les images montrent un convoi de véhicules militaires américains traversant une autoroute dans le district de Tell Abyad.

Les forces armées américaines ne soutiendront pas l’opération et ne seront pas impliquées dans l’opération, et les forces américaines, ayant vaincu le » califat » territorial d’Isis, ne seront plus dans la zone immédiate, a déclaré le communiqué de la Maison Blanche publié le 9 octobre.

Le retrait des forces américaines précède une opération militaire turque prévue pour créer une » zone de sécurité » dans le nord de la Syrie. Selon la déclaration de la Maison-Blanche, la Turquie va « bientôt » commencer l’opération.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a confirmé la déclaration de la Maison-Blanche lors d’une conférence de presse lundi, déclarant que le retrait officiel des troupes américaines avait commencé. Ruptly

Ce que nous savons de l’offensive turque prévue dans le nord-est de la Syrie

Au cours des dernières 24 heures, les Etats-Unis ont annoncé qu’ils commenceraient à se retirer des positions situées en face de la frontière turque dans le nord-est de la Syrie, afin de faire place à une « opération planifiée depuis longtemps » par Ankara pour envahir cette région.

Cette décision a été prise à la suite d’une conversation téléphonique entre les présidents de la Turquie et des États-Unis.

Dans un communiqué de presse officiel du Bureau de l’attaché de presse, la partie américaine a confirmé que ses forces ne participeraient pas à l’opération militaire turque et qu’elles se retireraient de toutes les régions du nord de la Syrie, à l’est de l’Euphrate où la Turquie avait prévu de mener son offensive.

La portée de l’offensive turque prévue n’est pas connue à l’heure actuelle, mais on estime généralement qu’elle s’étendra sur au moins trente kilomètres dans le nord de la Syrie, depuis les frontières turques entre Kobane et Ras al-Ayn.

Bien que la déclaration américaine fasse de vagues références aux militants de l’ISIS capturés devenant la responsabilité d’Ankara, elle omet de mentionner que la Turquie lance son opération dans le but de neutraliser les unités des Forces démocratiques syriennes SDF dirigées par les Kurdes immédiatement au sud des frontières du pays.

Ankara considère les SDF comme une organisation terroriste ayant des liens avec le PKK (un groupe insurgé kurde basé en Turquie avec lequel les militaires du pays sont en guerre depuis plus de trois décennies).

Dans une rafale de déclarations officielles et semi-officielles, le SDF a accusé les Etats-Unis de l’avoir poignardé dans le dos, créant une catastrophe régionale et « ne respectant pas ses engagements » de préserver le « mécanisme de sécurité » pour le nord de la Syrie qui était initialement prévu pour empêcher l’opération qui menace maintenant mais semble avoir échoué.

Au milieu du retrait américain qui a été confirmé par des preuves vidéo et par des groupes de médias occidentaux ayant des liens avec des sources militaires américaines, des rapports – encore non confirmés – sont apparus depuis, affirmant que l’armée syrienne a l’intention d’entrer à Manbij.

D’après les images des médias, les forces russes auraient également établi un pont sur l’Euphrate dans la province de Deir Ezzor, offrant un lien entre le gouvernement syrien et les lignes du SDF, ce qui pourrait être prouvé par des images médiatiques.

Enfin, des sources liées au SDF sur les médias sociaux affirment que la milice a commencé à envoyer des forces de réserve depuis les provinces de Raqqa et de Deir Ezzor afin de renforcer la ligne de front de 370 kilomètres qui représente la frontière turco-syrienne à l’Est de l’Euphrate.

Dans l’éventualité où l’offensive turque se poursuit, il est très peu probable que les unités SDF légèrement armées (qui ne sont plus soutenues par le soutien aérien américain) soient capables de résister à la force d’invasion.

Le terrain relativement plat du nord-est de la Syrie ne favorise qu’une force offensive plutôt qu’une force défensive.

De plus, la force d’invasion dirigée par les Turcs est susceptible de surpasser largement les SDF en nombre tout au long de la ligne de contact et aura un avantage de puissance de feu écrasant sous la forme d’unités mécanisées, d’artillerie et de domination aérienne incontestée. en.muraselon.com

Hollande et Macron à vouloir un Etat Kurde en Syrie, que fera la France face à l’offensive turque et peut-être syrienne?

Le 30 décembre 2017 – Dans ce message à son homologue syrien, le président russe écrit que la Russie « continuera d’apporter toute son assistance à la Syrie dans la protection de sa souveraineté, de son unité et de son intégrité territoriale ». Poutine promet à Assad de défendre la souveraineté de la Syrie