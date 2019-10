🎉 Happy birthday, président Vladimir Poutine de Russia Forces 🇷🇺

Le président russe Vladimir Poutine est connu pour son approche unique des choses. Célébrer un anniversaire n’est pas différent. Poutine, qui a 67 ans le 7 octobre, passe sa journée dans les forêts de Tiaga en Sibérie.

Poutine préfère les champignons de Sibérie aux gâteaux le jour de son anniversaire.

Le président russe Vladimir Poutine, qui a eu 67 ans lundi, est parti pour la Sibérie avant son anniversaire. Le porte-parole du Kremlin, Dimitry Peskov, a déclaré aux médias que le président allait célébrer cette journée avec sa famille et ses proches dans la campagne.

« Le Président a passé sa journée dans la taïga, les forêts denses de Sibérie. Il a apprécié la nature et la forêt d’automne « , dit-il.

Selon les rapports, les photos de son voyage en Sibérie dans les forêts seront publiées le soir de l’anniversaire de Poutine.

Vladimir Poutine est président de la Fédération de Russie depuis 2012. Il s’agissait de son deuxième mandat à la présidence, avant 2012, Poutine a occupé le poste pendant 8 ans entre 2000 et 2008. Dans les 4 années entre 2008 et 2012, Poutine a également occupé le poste de Premier ministre de la Russie.

M. Poutine a été officier de renseignement étranger du KGB pendant 16 ans, avant d’accéder au grade de lieutenant-colonel avant de démissionner en 1991 pour entrer en politique à Saint-Pétersbourg.

Vladimir Poutine est le deuxième homme le plus puissant selon la liste de Forbes pour les hommes les plus puissants. Dans un passé récent, Poutine a souvent été en tête de la liste des hommes les plus puissants du monde.

La Russie est non seulement le plus grand pays du monde, mais aussi l’un des cinq membres permanents du Conseil de sécurité et l’un des plus forts sur le plan militaire.

Poutine a été connu pour passer ses anniversaires précédents avec ses anciens homologues ou par intérim.

L’année dernière, l’ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi a été invité pour l’anniversaire de Poutine. Auparavant, en 2017, le Président russe avait passé son anniversaire en compagnie du premier ministre chinois Xi Jinping en marge de la conférence sur les mesures d’interaction et de confiance en Asie.

indiatvnews.com

Adaptation Yandex

Today President of #Russia 🇷🇺, one of the world’s most prominent and distinguished statesman Vladimir #Putin turns 6⃣7⃣!

Happy birthday and many happy returns of the day Vladimir Vladimirovich!

Vladimir Putin was born on 7 October 1952 in Leningrad, USSR #Putin67 pic.twitter.com/Q8YDpFyT0x

— Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) October 7, 2019