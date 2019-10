Toulouse, Acte 47 : Les Gilets Jaunes affrontent la police

La Gestapo de Macron attaque les Gilets Jaunes aux gaz lacrymogènes

Des bagarres mineures ont éclaté entre la police anti-émeute et les manifestants Gilets Jaunes alors que ces derniers tentaient d’entrer dans le centre-ville de Toulouse, samedi.

Des images de l’extérieur du Capitole, le centre historique de la ville, montrent une femme policière tombée par terre et frappée par un manifestant qui a ensuite été arrêté. Des gaz lacrymogènes ont également été tirés par la police alors que plus de 1 000 manifestants portant des banderoles et scandant des slogans défilaient dans les rues pour la 47e fois.

Depuis le début des manifestations en novembre dernier, des dizaines de milliers de personnes se sont jointes à des manifestations dans toute la France pour protester contre une variété de taxes, allant de la hausse du prix du carburant aux inégalités de revenus. Les rassemblements se sont ensuite transformés en un mouvement plus large contre la politique du président Emmanuel Macron.

Ruptly

Adaptation Yandex

Les Forces de l’ordre ouvrent le bal, des gaz lacrymogènes à Amiens. @GiletsJaunesGo