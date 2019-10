Attentat Préfecture : Des vies sacrifiées par un ennemi de l’intérieur – Madame Marion Maréchal @MarionMarechal

Pour le président Vladimir Poutine, menacer la Patrie et le peuple est impossible! C’est le « Goulag » à effet immédiat pour Macron, Philippe et Castaner

La réalité s’impose. Les Français ont été une nouvelle fois endeuillés par l’islamisme. Aurélia, Anthony, Damien et Brice sont des vies sacrifiées par un ennemi de l’intérieur et par l’aveuglement, la faiblesse et l’incompétence de nos gouvernants. Paix à leurs âmes. By Marion Marechal

#attentatPrefecture : scandale d’Etat. Donc un radicalisé pur jus , habilité « secret défense »pendant des années, fait son coming out en massacrant au cœur de la citadelle. En face: surdité, aveuglement, déni, lâcheté, médiocrité. La #France officielle nous suicide et se couche. — André Bercoff (@andrebercoff) October 5, 2019

Nous savons que l’Etat français est impitoyable, pour arriver à ses fins, est capable de tout, le président Mitterrand avec la DGSE a fait sauter le “Rainbow Warrior” en Nouvelle-Zélande.

Qui est Poutine de Russia Forces, je veux dire le « KGB Putin ».