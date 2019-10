Etats-Unis – Iran : Les iraniens se méfient de Macron, le laquais de Trump

En réalité, Macron n’est qu’un roquet de Washington

By Sayed Hasan

Khamenei : les négociations sont une supercherie, l’Europe est notre ennemie au même titre que les Etats-Unis

Ces déclarations du Guide Suprême de la Révolution Islamique d’Iran, prononcées à diverses occasions entre juin et octobre 2019, montrent clairement la fermeté et la constance de la position iranienne. Elles révèlent également le caractère pathétique de la diplomatie d’entremetteur de Macron, qui joue docilement la carotte sous les directives de son maître Trump (lui-même virtuose du bâton), et se ridiculise à frapper vainement à la porte de Rouhani pour lui passer Trump au téléphone en marge de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Le résultat était couru d’avance : tous les dirigeants iraniens ont dit et répété inlassablement qu’ils ne parleraient pas aux Etats-Unis avant la levée des sanctions et le retour au JCPOA ou Accord sur le nucléaire P5 + 1. Ils ne permettront pas à Trump de réaliser une opération de communication spectaculaire mais stérile comme il a pu le faire avec la Corée du Nord.

Macron se sent probablement important, paraissant prendre une initiative de paix audacieuse qui le place sur le devant de la scène internationale, mais en réalité, il n’est qu’un roquet de Washington. La ‘résistance’ de l’Europe et l’INSTEX, système visant prétendument à contourner les sanctions américaines, ne sont qu’un leurre téléguidé par Trump pour maintenir le contact, mais il ne dupe nullement les Iraniens qui jugent sur pièces, et ne voient rien de concret.

Il ne saurait y avoir de plus grand contraste que celui du dirigeant d’une nation authentiquement souveraine, l’Iran, face au laquais servile de Trump qui siège à l’Elysée. Pourrons-nous un jour atteindre une telle indépendance, un tel sens de nos intérêts nationaux, de la justice et de la dignité, et goûter à une telle fierté d’être Français ?

lecridespeuples.fr

Yandex

Discours prononcé le 26 juin 2019 par l’Ayatollah Khamenei, Guide Suprême de la Révolution Islamique, lors d’une réunion avec le chef et des responsables du pouvoir judiciaire. La réunion s’est tenue à l’occasion de la semaine de la justice. ⏭ ici