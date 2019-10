Corée du Nord : Un sous-marin a lancé avec succès un nouveau missile balistique

Kim Jong Un montre sa puissance face aux Etats-Unis, à l’OTAN et aux envahisseurs, pour ne pas être attaquer comme l’Irak, la Libye et la Syrie ou peut-être attaquer comme l’Iran et le Venezuela

La Corée du Nord dit qu’elle a testé avec succès un nouveau missile balistique lancé par sous-marin

SEOUL, Reuters – La Corée du Nord a déclaré jeudi qu’elle avait testé avec succès un nouveau missile balistique lancé par sous-marin [SLBM] depuis la mer pour contenir les menaces extérieures et renforcer l’autodéfense, dans la perspective de nouvelles négociations nucléaires avec les États-Unis.

Le lancement de mercredi a été le plus provocateur de la part de la Corée du Nord depuis la reprise du dialogue avec les Etats-Unis en 2018 et un rappel par Pyongyang de la capacité d’armement qu’elle développe agressivement, y compris les missiles balistiques intercontinentaux, selon les analystes.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a « envoyé de chaleureuses félicitations » aux scientifiques de la défense qui ont effectué le test, a déclaré l’agence de presse d’Etat KCNA, indiquant qu’il n’a pas assisté au lancement comme il l’avait fait lors des tests précédents de nouveaux systèmes d’armes.

Le nouveau type de SLBM, appelé Pukguksong-3, a été « tiré en mode vertical » dans les eaux au large de la ville orientale de Wonsan, a déclaré la KCNA, confirmant une évaluation des militaires sud-coréens mercredi, selon laquelle le missile a été lancé sur une trajectoire en altitude.

« Le tir d’essai réussi d’un nouveau type de SLBM revêt une grande importance dans la mesure où il marque le début d’une nouvelle phase visant à contenir la menace que les forces extérieures font peser sur la RPDC et à renforcer encore ses moyens militaires d’autodéfense », a déclaré KCNA.

La RPDC est l’abréviation du nom officiel du Nord, la République populaire démocratique de Corée.

Le test « n’a pas eu d’impact négatif sur la sécurité des pays voisins », a déclaré KCNA. Il n’a donné aucun autre détail sur le lancement.

Les photos publiées dans le journal officiel du Nord, Rodong Sinmun, dont les deux premières pages présentaient l’essai, montraient un missile peint en noir et blanc nettoyant la surface de l’eau, puis le moteur de la fusée s’allumant pour le propulser dans le ciel.

Une porte-parole du département d’État américain a appelé Pyongyang à « s’abstenir de toute provocation » et à rester attachée aux négociations nucléaires.

La Corée du Sud a exprimé sa vive inquiétude et le Premier ministre japonais Shinzo Abe a condamné le lancement, affirmant qu’il s’agissait d’une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

La Corée du Nord rejette les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU qui interdisent à Pyongyang d’utiliser la technologie des missiles balistiques, affirmant qu’elles constituent une atteinte à son droit à la légitime défense.

Les pourparlers visant à démanteler les programmes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord sont au point mort depuis qu’un deuxième sommet entre Kim et le président américain Donald Trump au Vietnam en février a échoué en raison d’un désaccord sur le désarmement nucléaire.

La Corée du Nord a tiré les missiles quelques heures après avoir annoncé qu’elle reprendrait les pourparlers avec les États-Unis en tenant des négociations au niveau opérationnel le 5 octobre.

Le négociateur nucléaire en chef de la Corée du Nord a atterri à Stockholm jeudi avec d’autres responsables nord-coréens pour les pourparlers, a déclaré à Reuters une source qui connaît bien la question.

« Une délégation nord-coréenne est arrivée pour des pourparlers de dénucléarisation avec les États-Unis », a déclaré la source à Reuters. Il a déclaré que la délégation était dirigée par Kim Myong Gil, le négociateur nucléaire en chef de son pays.

Plus tôt jeudi, Kim, s’adressant à l’agence de presse Yonhap à l’aéroport de Beijing, a déclaré que lui et d’autres responsables se rendaient en Suède.

« Nous nous dirigeons vers les négociations de travail RPDC-États-Unis », a déclaré le négociateur Kim aux journalistes à Pékin, selon M. Yonhap. « Il y a eu un nouveau signal du côté américain, donc nous avons de grandes attentes et nous sommes optimistes quant au résultat. »

CAPACITÉ DE PRODUCTION D’ÉNERGIE NUCLÉAIRE

Le Pukguksong-3 semble être un nouveau design qui a amélioré la portée et la stabilité par rapport à une version testée en 2016, selon trois analystes.

Il a probablement été lancé à partir d’une plate-forme d’essai et non d’un sous-marin, ce qui serait l’étape finale des essais, a déclaré Kim Dong-yub, un expert militaire de l’Institut d’études d’Extrême-Orient de l’Université Kyungnam à Séoul.

KCNA a publié des photos et un rapport en juillet de Kim Jong Un inspectant un grand sous-marin nouvellement construit, mais une source militaire sud-coréenne sans nom a déclaré jeudi que le sous-marin semble incomplet, a rapporté Yonhap.

L’absence du leader Kim Jong Un à ce test est « extrêmement inhabituelle », a déclaré Kim Kim, de l’Université Kyungnam, probablement destinée à contenir les retombées politiques qui pourraient faire échouer les prochains pourparlers avant même leur début.

Mercredi, l’armée sud-coréenne a déclaré que le missile avait parcouru 450 km [280 miles] et atteint une altitude de 910 km [565 miles]. Il s’agissait probablement d’une arme de la classe Pukguksong, comme on appelait les premiers missiles balistiques [SLBM] lancés par sous-marin en développement dans le Nord.

Le ministre sud-coréen de la Défense Jeong Kyeong-doo a déclaré que le Pukguksong, ou étoile polaire en coréen, aurait eu une portée d’environ 1 300 km [800 miles] sur une trajectoire standard.

La Corée du Nord avait développé la technologie [SLBM] avant de suspendre les essais de missiles à longue portée et les essais nucléaires et d’entamer des pourparlers avec les États-Unis qui ont abouti au premier sommet entre Kim et Trump à Singapour en juin 2018.

La dernière version du Pukguksong est peut-être le missile nord-coréen à plus longue portée qui utilise du combustible solide et le premier missile à capacité nucléaire testé depuis novembre 2017, a indiqué Ankit Panda de la Fédération des scientifiques américains, basée aux États-Unis.

La Corée du Nord a mis au point des moteurs de fusée qui brûlent du combustible solide, ce qui présente des avantages sur le plan militaire par rapport au combustible liquide, car il est stable et polyvalent, ce qui permet de le stocker dans des missiles jusqu’à ce qu’ils soient prêts au lancement.

Le missile sous-marin présumé de la Corée du Nord « repousse les limites »

SEOUL, Reuters – La Corée du Nord a tiré mercredi ce qui pourrait être un missile balistique lancé par sous-marin [SLBM], qui serait le premier essai en trois ans d’un programme de lancement d’armes nucléaires relativement jeune mais en rapide progression.

Ce lancement intervient quelques heures après que le Nord a annoncé qu’il reprendrait les pourparlers nucléaires avec les États-Unis ce week-end, ce qui pourrait mettre fin à une impasse qui a duré des mois et qui faisait suite au vœu du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et du président américain Donald Trump de faire des progrès.

Le type exact du missile et de la plate-forme de lancement n’est toujours pas clair, mais il semble que ce soit une étape qui « repousse les limites », a déclaré Joshua Pollack, expert de premier plan en matière de prolifération nucléaire et de missiles et éditeur du Nonproliferation Review.

QU’EST-CE QUI S’EST PASSÉ ?

Un missile a été lancé de la mer peu après 7 heures du matin mercredi [22 heures GMT mardi] à environ 17 km au nord-est de la ville côtière de Wonsan, site de l’une des bases militaires nord-coréennes utilisées pour les tirs de missiles précédents.

Le Japon a d’abord indiqué que deux missiles avaient été lancés, mais il a précisé par la suite qu’il s’agissait probablement d’un projectile qui avait subi une séparation par étapes. Le projectile a touché les eaux de la zone économique exclusive [ZEE] du Japon, a déclaré le gouvernement japonais.

Le ministre sud-coréen de la Défense, Jeong Kyeong-doo, a déclaré qu’un destroyer Aegis avait détecté un lancement de missile, qui avait parcouru 450 km [280 miles] sur une trajectoire en hauteur de 910 km [565 miles].

L’agence de presse d’Etat nord-coréenne KCNA a déclaré jeudi que le missile était un Pukgukson-3 testé à un angle élevé dans les eaux au large de Wonsan, conçu pour contenir la menace extérieure et renforcer l’auto-défense, mais n’a donné aucun autre détail.

Les photos publiées dans le journal officiel du Nord, Rodong Sinmun, montrent un missile peint en noir et blanc émergeant et dégageant la surface de l’eau, puis la fusée de lancement s’enflammant pour la propulser dans le ciel.

Un responsable américain, s’exprimant sous couvert de l’anonymat, a déclaré que, selon les renseignements initiaux, le missile était un missile balistique capable d’être lancé à partir d’un sous-marin depuis une plate-forme en mer.

QUELLE NOUVELLE MENACE REPRÉSENTE-T-ELLE POTENTIELLEMENT ?

Si le missile avait été lancé sur une trajectoire standard, sa portée aurait été de 1 900 km [1 200 milles], ce qui l’aurait placé dans la catégorie des missiles à moyenne portée.

Ce missile aurait à portée de tir toute la Corée du Sud et le Japon. Un lancement à partir d’un sous-marin déployé dans les eaux environnantes poserait plus de difficultés pour la défense antimissile.

La menace d’un missile balistique lancé par un sous-marin [SLBM] augmente de façon exponentielle avec la portée du sous-marin. Les sous-marins de la classe Rome du Nord, qui ont été construits dans les années 1990, auraient une portée d’environ 7 000 km, ce qui rend possible un aller simple vers Hawaii.

Mais ils sont alimentés par des moteurs diesel-électriques et très bruyants, ce qui les rend très vulnérables à la détection, en particulier par les forces américaines qui ont des décennies d’expérience dans le suivi des sous-marins soviétiques.

QUEL EST L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME SLBM DE LA CORÉE DU NORD ?

La Corée du Nord a commencé à tester des missiles balistiques lancés par sous-marin en 2015 et a effectué quatre lancements de sous-marins en août 2016, lorsqu’un missile Pukguksong à combustible solide à deux étages a parcouru environ 500 km [310 milles] sur une trajectoire en hauteur. Ce test a été considéré comme un succès.

Il n’y a pas eu d’essais connus depuis lors pour suggérer que le Nord a fait des progrès dans l’élaboration d’un [SLBM] de portée intermédiaire ou longue.

Ces lancements précédents avaient été effectués près de la ville portuaire de Sinpo, à environ 110 km de Wonsan, où se trouvait une grande partie de la flotte de sous-marins du Nord, considérée comme l’une des plus importantes au monde.

Malgré la taille de la flotte, la plupart des navires sont considérés comme de petits modèles de l’époque soviétique et un seul est considéré comme un sous-marin expérimental capable de transporter un missile balistique.

La Corée du Nord a déclaré en juillet que le leader Kim Jong Un avait inspecté un gros sous-marin nouvellement construit qui était sur le point d’être déployé opérationnellement.

Selon les analystes, les photos publiées dans les médias d’État du Nord suggèrent que le navire pourrait être de type Roméo modifié avec une coque agrandie, et non de type Roméo, comme l’ont suggéré les images satellites sous-marines plus grandes qui sont en construction au chantier naval de Sinpo.

CAPACITÉ DE SECONDE ATTAQUE ?

Les missiles balistiques lancés par sous-marin sont considérés comme essentiels pour fournir une capacité de deuxième frappe qui peut être utilisée pour riposter contre une attaque nucléaire.

Pour être sûr de sa capacité, le sous-marin doit non seulement avoir la capacité de lancer un missile balistique nucléaire, mais aussi l’endurance nécessaire pour naviguer à portée de l’ennemi.

Les analystes militaires doutent que le programme de sous-marins du Nord ait atteint le niveau de sophistication technique nécessaire pour atteindre une capacité de deuxième frappe.

D’AUTRES ESSAIS RÉCENTS DE MISSILES

La Corée du Nord a effectué neuf tirs depuis que le dirigeant Kim a rencontré Trump à la frontière intercoréenne de la zone démilitarisée [DMZ] le 30 juin et s’est engagée à reprendre les pourparlers nucléaires.

Tous, sauf celui de mercredi, ont été des missiles à courte portée et des roquettes qui seraient un moyen rapide et efficace d’attaquer la Corée du Sud et les forces américaines qui y sont stationnées.

Avant que Kim ne s’engage dans un moratoire officieux sur les essais de missiles et les essais nucléaires pour engager le dialogue avec Trump, le Nord a lancé un missile balistique intercontinental [ICBM] en novembre 2017.

S’il avait été lancé sur une trajectoire standard, ce missile aurait eu une portée allant jusqu’à 13 000 km, ce qui aurait mis les États-Unis continentaux à distance de frappe.

Mais les experts doutent que le Nord ait maîtrisé la technologie pour construire une ogive nucléaire suffisamment petite pour être montée sur un missile capable de résister à une rentrée dans l’atmosphère et de la guider avec précision pour atteindre la cible.

SLBM Missile mer-sol balistique stratégique

