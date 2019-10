Le président Nicolás Maduro : « Trump attaque le Venezuela avec une haine particulière, je la compare à l’époque d’Hitler »

Donald Trump a une sorte d’obsession et de haine, mais il a une haine particulière contre le peuple du Venezuela, contre notre histoire – Nicolás Maduro

Interview par Rafael Correa

Dans le dernier épisode de « Conversando con Correa », une émission diffusée par RT, l’ancien président de l’Equateur interroge le président vénézuélien sur la manipulation des médias, les sanctions économiques imposées à Caracas, les migrants qui quittent le pays bolivarien et les questions sur sa qualité démocratique. Depuis le palais de Miraflores à Caracas, ces référents latino-américains ont parlé en profondeur du pays, qui a été le théâtre, il y a quelques mois, d’une tentative de coup d’État qui a mis le monde entier en suspens.

Dans l’introduction, Rafael Correa explique que « le Venezuela est victime d’une campagne de désinformation » qui tente de profiter de « certains problèmes », estimant que certains peuvent être « le résultat d’erreurs que nous faisons tous », tandis que d’autres sont « clairement provoqués par les prétendues « sanctions » qui, en vérité, sont des agressions illégales contre des pays souverains.

En ce sens, il assure que beaucoup oublient ce qu’était cette nation sud-américaine avant l’arrivée au pouvoir de Chávez : « Ils ne savent pas que pendant des décennies le Venezuela a été le principal producteur de pétrole dans le monde, où est passé cet argent ? Aux copropriétés de Miami [USA], il n’a pas été laissé au progrès du peuple vénézuélien ».

Mais le moteur du cycle ajoute que le progrès social qui s’y est développé depuis plusieurs années a également été ternit par « de graves problèmes ».

Interrogé par Correa sur les conflits auxquels sont confrontés son territoire et la population en général, Maduro fait référence au « très grand coup d’Etat » qui a été la perte physique du commandant Hugo Chávez en mars 2013. Comme il l’explique, dès l’apparition de sa maladie, « les ennemis internes, mais surtout la puissance impériale des Etats-Unis, ont commencé à projeter un ensemble de formules pour remplacer le Chavisme ».

De plus, en référence aux sanctions économiques imposées par la Maison-Blanche, le référent du Parti socialiste unifié du Venezuela [PSUV] assure que « la guerre avec Washington, surtout au cours des deux dernières années de Trump, a eu un effet dévastateur sur la stabilité sociale et sur la vie du peuple.

Pour mieux comprendre le conflit et ses implications, le président vénézuélien rappelle que sous l’administration Chávez et jusqu’en 2015 son pays a enregistré des revenus pétroliers de près de 50 milliards de dollars par an en moyenne. D’autre part, l’année dernière, le chiffre a chuté à 4 milliards de dollars US.

« Il y a un Venezuela médiatique, il y a un Venezuela de manipulation mondiale, et il y a un vrai Venezuela, un vrai Venezuela que l’on peut voyager », conclut Maduro.

En ce qui concerne la migration incessante des Vénézuéliens qui s’installent dans d’autres pays, principalement en Amérique du Sud, en raison de la crise interne, Maduro est catégorique : « On a beaucoup menti sur beaucoup. Ils ont dit que trois ou quatre millions sont partis. Nous avons nos chiffres, et au cours des trois dernières années, entre 300 000 et 700 000 Vénézuéliens sont partis.

Selon lui, « c’est exagéré » car c’est la première fois qu’un nombre considérable de compatriotes travaillent dans des villes comme Lima [Pérou], Quito [Équateur] ou Buenos Aires [Argentine]. En ce qui concerne les raisons de ce phénomène, Maduro assure que son pays « est soumis à un niveau de tension et d’agressivité jamais vu auparavant dans la région », et que pour cette raison « l’émigration est finalement une option ».

« Nous vivons dans une économie de résistance »

Au cours de la conversation avec Correa, le dirigeant de Chavista [membre du conseil] souligne « la persécution de l’empire américain » contre son gouvernement, et dénonce que la pression extérieure a coûté beaucoup d’argent à Caracas : « Nous avons été confisqués, presque 30 milliards de dollars nous ont été volés. Le Venezuela dans le monde ne peut pas ouvrir ou fermer des comptes bancaires, ne peut pas payer n’importe quel type de produit, et maintenant nous sommes menacés d’un blocus naval complet. Comme il l’explique, le Venezuela vit « une économie de résistance », ce qui conduit le gouvernement à se concentrer sur la production d’aliments et de médicaments, étant donné les difficultés d’approvisionnement des citoyens.

« Le Venezuela n’a pas de sanctions, il a des agressions, dit Maduro. « Donald Trump a une sorte d’obsession et de haine contre le peuple latino-américain en général, contre les réfugiés, contre les immigrés, mais il a une haine particulière contre le peuple du Venezuela, contre notre histoire », assure le président, soulignant que « avec cette haine, « Trump » attaque le peuple du Venezuela. « Je le compare à l’époque d’Hitler, avec la même, la même vision qu’Hitler avait imposée contre les Juifs, contre le peuple juif d’Europe avant la guerre, avant l’année 39″, ajoute le président.

« Dépendance à l’égard du pétrole et de la valeur de l’essence »

D’un point de vue plus critique, l’intervieweur consulte Maduro sur la dépendance « incroyablement élevée » au pétrole. « On ne peut pas faire un peu plus pour surmonter cette immense dépendance à l’égard du pétrole », demande-t-il, en gardant à l’esprit que la chute des prix en 2015 a eu un impact sérieux sur l’économie vénézuélienne. « J’ai défini 16 moteurs de développement, basés sur la réalité économique, industrielle et technologique du pays, mais je peux vous dire qu’il est difficile de transformer un modèle installé depuis 100 ans », répond Maduro.

Correa rappelle également que le carburant, mesuré en dollars américains, a des valeurs beaucoup plus basses que dans d’autres pays : « Un pétrolier qui pourrait coûter 100 000 dollars en Colombie coûte 25 ou 40 dollars au Venezuela. Vous donnez de l’essence, de la richesse nationale, une ressource non renouvelable, et que pouvez-vous faire pour y remédier ?

Le président vénézuélien estime que cette situation doit être « rectifiée », bien qu’il précise que la détermination politique d’établir un nouveau système de prix « doit tenir compte de la grande conspiration internationale ». Approfondissant cette question, il souligne que les ennemis de son pays » ont l’intention d’utiliser n’importe quel facteur politique, économique et social pour générer la violence.

L’animateur de l’émission, pour sa part, tente de résumer le contexte vénézuélien avec un exemple illustratif : « Imaginez un pays qui ne peut pas vendre son produit principal, le pétrole, et que s’il peut le vendre et a de la monnaie, avec laquelle il ne peut rien acheter, car il ne peut utiliser le système financier international. C’est ce qu’ils ont fait au Venezuela. Et pour sanctionner un gouvernement sans aucun droit, ils sanctionnent la population ».

« Une étrange dictature »

Pour conclure la rencontre, Correa invite Maduro à décrire le système politique de sa propre nation. « Ils nous disent qu’au Venezuela, il n’y a pas de démocratie, que vous êtes un usurpateur, « le provoque Correa ». Un dictateur, dit Maduro, avant de suivre l’ironie : « En 20 ans de révolution, 25 élections ont eu lieu pour le président, les gouverneurs et les maires. Une étrange dictature. De tous, « chavismo [membre exécutif] en a gagné 23 », se souvient-il.

En janvier de cette année, Maduro a assumé un nouveau mandat présidentiel. Quelques jours plus tard, le leader de l’Assemblée nationale, Juan Guaidó, s’est autoproclamé président en exercice, s’exclamant que le président actuel occupait illégitimement le poste.

« Tout le monde a la liberté d’expression, ils ont le droit de se ridiculiser, mais le plus extraordinaire est que [Juan Guaidó] a été reconnu par des dizaines de pays, à commencer par les États-Unis, parce qu’ils n’ont pas aimé le système politique vénézuélien, le résultat des élections, » dit Correa. « La stratégie de gouvernement parallèle, promue par l’administration américaine et ses alliés en Amérique latine, du Groupe de Lima, a échoué « , a déclaré le Bolivarien.

Sur le soutien d’une grande partie de l’Europe au leader de l’opposition, il a été ferme : « Les oligarchies européennes qui ont un vrai pouvoir sont les alliés charnels du pouvoir américain. Et Donald Trump a imposé sa politique extrémiste contre le Venezuela à l’Europe. Malheureusement, l’Europe est à genoux lorsqu’il s’agit du Venezuela, la politique extrémiste qui les a menés à l’échec.

Enfin, le pilote a montré son soutien au gouvernement de Maduro et au peuple vénézuélien en général : « L’honnêteté ne signifie pas être neutre, c’est impossible. L’honnêteté intellectuelle signifie, malgré notre partialité et notre inclination idéologique, essayer de garder l’objectivité.

Si vous voulez connaître tous les détails du dialogue de ces importants dirigeants politiques latino-américains, ne manquez pas le dernier chapitre de « Conversando con Correa »

albaciudad.org

« Conversando con Correa » Les conversations de Correa

PUSV Parti socialiste unifié du Venezuela

Adaptation Yandex

