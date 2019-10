L’Ayatollah Khamenei : la politique US de «pression maximale» face à l’Iran a échoué

Le président Macron a échoué sur la rencontre Rouhani-Trump, « une mission tirée d’un thriller hollywoodien ». M. Rouhani a dit « Niet »! M. Macron est parti les mains vides et M. Trump a été laissé en plan

Le Leader de la Révolution islamique, sayed Ali Khamenei a annoncé la défaite de la politique US de «pression maximale» face à l’Iran

Le Leader de la Révolution islamique a tenu ces propos lors d’un discours mercredi en présence de hauts commandants du Corps des gardiens de la Révolution islamique CGRI [IRGC].

La politique US dite de «pression maximale» face à l’Iran, une politique de sanctions économiques extrêmes teintées de menaces militaires pour laquelle l’administration Trump a opté dès le mois de mai 2018, date à laquelle elle s’est retirée de l’accord nucléaire.

« La politique dite de « pression maximale » des Américains face à l’Iran a échoué. Les États-Unis s’imaginaient qu’en se focalisant sur la politique de « pression maximale », la RII finirait par reculer. Or, à l’heure qu’il est, ils semblent avoir compris que c’est là une politique qui leur porte plus préjudice qu’elle nous en porte à nous. Dernièrement, ils en ont été même à nous supplier pour engager la République islamique dans un processus de retrait et de capitulation. Ils ont même fait appel à leurs amis européens, mais ils ont échoué et continueront à échouer jusqu’au bout », a-t-il fait remarquer.

L’Ayatollah Khamenei a fait allusion à la menace brandie par l’Europe d’un retrait de l’accord de Vienne, menace qui vise à pousser l’Iran à stopper le processus de réduction de ses engagements nucléaires : «En ce qui concerne l’accord sur le nucléaire, nous continuerons à réduire sérieusement nos engagements. Le gouvernement doit continuer à le faire de façon complète et précise jusqu’à ce que nous arrivions au résultat escompté et nous y arriverons certainement par la grâce d’Allah.»

«Il nous incombe de parcourir sérieusement ce chemin. La responsabilité en revient également à l’Organisation iranienne de l’énergie atomique qui devra accomplir les obligations strictes énoncées par le gouvernement de la République islamique d’Iran », a-t-il réaffirmé.

D’autre part, le Leader de la Révolution a indiqué que les Américains ont armé «Daech» à grands frais. Ils le soutiennent toujours et quand «Daech» est assiégé, ils font fuir ses commandants à l’aide d’hélicoptères et d’autres moyens. Ils disent qu’ils ont détruit Daech. Quel mensonge ! Vous ne l’avez pas détruit, c’est vous qui l’avez créé et ce sont les jeunes Syriens, Irakiens, Libanais et Iraniens qui l’ont détruit.

Un chef d’Etat m’a dit qu’ils avaient vu clairement par satellites, que les forces de «Daech» vendaient du pétrole avec le soutien militaire des américains, a dit sayed Khamenei.

«Plus nos ennemis dépensent, plus ils perdent. Combien avez-vous dépensé en Afghanistan où vous êtes toujours en train de perdre ? Qu’en est-il de la Syrie, de l’Irak et d’autre pays ?».

Le président Macron a échoué sur la rencontre Rouhani-Trump, « une mission tirée d’un thriller hollywoodien ». M. Rouhani a dit « Niet »! M. Macron est parti les mains vides et M. Trump a été laissé en plan

La volonté de la France de jouer le rôle de médiateur et ses propositions restent pertinentes pour désamorcer la situation, M. Macron a déclaré qu’il ferait tout son possible pour tenter de créer des conditions propices aux discussions entre les États-Unis et l’Iran.

M. Rouhani et ses collaborateurs ont été pris au dépourvu par l’offre qui leur a été faite par le Président français Emmanuel Macron lors d’une visite inopinée mardi soir dernier dans leurs quartiers de l’hôtel Millenium Hilton près des Nations Unies, où les dirigeants mondiaux s’étaient réunis pour l’Assemblée générale annuelle.

« C’était une mission tirée d’un thriller hollywoodien ». M. Macron cherche depuis des mois à négocier un dégel dans l’impasse entre les États-Unis et l’Iran, qui menace de dégénérer en une nouvelle guerre au Moyen-Orient.

Accompagné d’une petite équipe de conseillers, M. Macron attendait une réponse à l’extérieur de la suite du dirigeant iranien, selon trois personnes au courant de la manœuvre diplomatique, dont The New Yorker a fait état lundi. Des messages ont été transmis entre eux par l’intermédiaire des assistants de M. Rouhani.

Finalement, M. Rouhani a refusé de sortir de sa chambre. M. Macron est parti les mains vides et M. Trump a été laissé en plan. nytimes.com

