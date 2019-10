🔴 Zemmour, un visage d’ange, parle de l’immigration et de l’islam! Macron envoie la Gestapo

Les journalistes se réveillent un matin! Il a dit quoi, Zemmour? La même chose, immigration et islam et – Les français en ont assez de sortir dans la rue et changer de continent – Il y a des gens qui n’ont pas envie d’être mettissés, M. Attali!

« L’annonce de l’ouverture d’une enquête sur les propos prononcés par Eric Zemmour samedi à Paris à la convention de la droite est un signal fortement inquiétant. C’est sans doute même un tournant. C’est plus qu’une dérive. Le parquet, c’est le gouvernement, le gouvernement c’est Macron, Macron c’est le progressisme et donc le progressisme c’est le totalitarisme. On n’a plus le droit d’être contre la PMA, on n’a plus le droit de critiquer l’immigration, on n’a plus le droit d’émettre la moindre réserve sur l’islam.

On va le clouer au pilori,…

La Gestapo [Wikipédia] acronyme tiré de l’allemand Geheime Staatspolizei signifiant «Police secrète d’État», était la police politique du Troisième Reich.