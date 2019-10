Le président russe Poutine déclare qu’aucune preuve pour accuser l’Iran des attaques contre Aramco en Arabie Saoudite

Il n’y avait aucune preuve à l’appui pour accuser l’Iran – Vladimir Poutine

By Sputnik

À la suite des attaques du 14 septembre contre les installations pétrolières de Saudi Aramco, les États-Unis, l’Arabie saoudite et plusieurs pays européens ont accusé l’Iran d’être derrière ces attentats.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré, à l’issue d’entretiens avec son homologue iranien Hassan Rouhani, qu’il n’y avait aucune preuve pour accuser l’Iran sur les récentes attaques contre les installations pétrolières de l’Arabie saoudite.

« Nous condamnons cette [attaque], mais nous sommes contre le fait de rejeter la responsabilité sur l’Iran, car il n’y a aucune preuve à l’appui », a déclaré M. Poutine lorsqu’on lui a demandé comment il voyait cette attaque contre les installations pétrolières saoudiennes.

Le président russe a noté que ceux qui l’ont orchestrée n’ont pas atteint leurs objectifs, mais ont simplement affecté négativement l’économie mondiale et les consommateurs.

« La Russie condamne de tels actes, quels que soient ceux qui les soutiennent. Il s’agissait d’une action destructrice qui a eu de graves conséquences pour le marché mondial de l’énergie. Cependant, je doute que ceux qui ont planifié, organisé et mené l’attaque aient atteint leurs objectifs », a dit M. Poutine.

S’exprimant plus loin, le président russe a déclaré qu’en raison des sanctions américaines, l’Iran n’a pas été en mesure de réaliser ses opportunités, ajoutant que les sanctions étaient nuisibles à l’économie mondiale et à l’industrie énergétique.

« L’Iran a un potentiel énorme, est un acteur très important sur le marché mondial de l’énergie, mais, malheureusement, en raison de la politique de sanctions de l’administration américaine, l’Iran ne peut pas profiter pleinement de ses possibilités et, à mon avis, il est très nuisible à l’économie mondiale en général, pour l’industrie énergétique mondiale, car il ne permet pas d’assurer un fonctionnement stable du secteur, a dit M. Poutine.

Dans le même temps, M. Poutine a noté que l’Iran souhaitait normaliser ses relations avec Washington, bien que Téhéran estime qu’il ne dispose pas de conditions égales pour le dialogue avec les États-Unis.

« L’Iran estime qu’il n’a pas les mêmes conditions pour ce dialogue sous la pression des sanctions. Mais il me semble que l’Iran a certainement le désir de normaliser la situation, y compris les relations avec les États-Unis », a dit M. Poutine, expliquant pourquoi les dirigeants américains et iraniens n’ont pas rencontré la récente Assemblée générale de l’ONU à New York.

Lorsqu’on lui a demandé si Rouhani serait prêt à rencontrer Trump, Poutine a dit qu’il valait mieux leur demander.

« Notre position est que le dialogue est toujours meilleur que toute confrontation, a-t-il ajouté.

Le président a également cité les rencontres de Trump avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un comme un exemple frappant d’une décision résolue et très équilibrée, absolument pragmatique, visant à normaliser les relations tendues entre les deux Etats.

Le 14 septembre, Saudi Aramco a dû fermer deux de ses installations après avoir été frappées par des drones et avoir ensuite pris feu. L’incident a entraîné une baisse de la production de pétrole de 5,7 millions de barils par jour, soit environ la moitié de la production quotidienne de pétrole de l’Arabie saoudite.

Après l’attaque, un certain nombre de pays, dont l’Arabie saoudite elle-même, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne, ont accusé l’Iran de cette attaque.

Plus tard, le ministère saoudien de la Défense a tenu une conférence de presse la semaine dernière pour présenter ce qu’il a décrit comme des preuves de l’implication de l’Iran dans ces attaques.

L’Iran a nié toute accusation, soulignant que le mouvement yéménite Houthi a revendiqué l’attentat.

Sur l’ingérence « possible » de la Russie dans les futures élections américaines

Le président russe, interrogé sur la possibilité d’une ingérence de la Russie dans les futures élections américaines, a répondu en plaisantant : « Très probablement. »

« Très probablement, nous avons déjà entendu cela. Il [le conseiller spécial Robert Mueller] n’a trouvé aucune preuve de notre collusion avec [le président américain Donald] Trump plus tôt, mais il a exprimé des craintes que nous puissions le faire à l’avenir. C’est drôle, ou ce serait drôle si ce n’était pas si triste. Parce que tout ce que nous voyons aujourd’hui dans la sphère politique intérieure américaine viole les relations russo-américaines », a déclaré M. Poutine lors de la Russian Energy Week.

Selon M. Poutine, certaines forces aux États-Unis essaient d’utiliser une rhétorique anti-russe pour attaquer le président américain Donald Trump.

« Nous voyons ce qui se passe aux États-Unis : certaines forces utilisent n’importe quel prétexte pour attaquer le Président Trump. Voilà l’Ukraine et toutes les querelles qui y sont liées – je veux dire, les relations avec l’Ukraine et le président [Volodymyr] Zelenskyy …. Cela confirme une fois de plus que nous n’avions rien avec elle [jeux politiques américains] depuis le tout début. Ils ont juste cherché des prétextes pour attaquer le président élu », a dit M. Poutine.

Le président russe, cependant, a noté que Moscou était prêt à travailler avec tout président, les citoyens américains élus.

« Nous travaillerons avec n’importe quel partenaire, n’importe quel président élu par le peuple américain. Si c’est M. Trump, alors nous travaillerons avec lui, sinon, alors non », a déclaré M. Poutine lors de la Semaine russe de l’énergie.

Commentant la possibilité que sa conversation avec le président américain Donald Trump soit publiée, M. Poutine a déclaré que sa vie antérieure lui avait appris à être prêt à ce que toutes ses conversations puissent être rendues publiques.

« Ma vie antérieure m’a appris que toutes mes conversations peuvent être publiées, et je procède toujours à partir de cela, » dit Poutine.

Lundi, le Trésor américain a annoncé sur son site Web que Washington avait imposé des sanctions à deux ressortissants russes et à trois entreprises liées à une agence de recherche sur Internet pour leur ingérence présumée dans les élections de mi-mandat de 2018.

Les États-Unis ont imposé des sanctions contre la Russie pour ingérence présumée dans les élections américaines de 2016 et 2018. Cela a déclenché une enquête sur l’ingérence ostensible du procureur spécial et ancien chef du FBI Robert Mueller dans les votes en Russie.

Après deux ans d’examen minutieux, M. Mueller a déclaré que l’enquête n’avait trouvé aucune preuve de collusion entre M. Trump et sa campagne avec les responsables russes à l’approche des élections présidentielles américaines de 2016.

Moscou a réfuté à plusieurs reprises de telles allégations comme des cascades politiques intérieures sans fondement destinées à alimenter l’hystérie antirusse.

