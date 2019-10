Le président Poutine adresse ses salutations à la République populaire de Chine à l’occasion du 70e anniversaire

Chef Xi, oui Chef Poutine, avec tes missiles nucléaires DF-41, tu fais peur aux américains!😎😅😂

Kremlin

Vladimir Poutine a adressé ses salutations au président chinois Xi Jinping à l’occasion du 70e anniversaire de la République populaire de Chine

Le Président de la Russie a exprimé sa haute opinion sur les réalisations économiques, sociales, scientifiques et techniques impressionnantes de la Chine au cours des 70 dernières années, ainsi que sur son prestige sur la scène internationale et son rôle important dans le traitement des grandes questions de l’ordre du jour mondial.

La Chine avance avec confiance, sous votre direction, vers les objectifs fixés lors du 19e Congrès national du Parti communiste chinois, à savoir la construction d’une « société modérément prospère » d’ici 2021 et la transformation de la Chine en un « grand pays socialiste moderne » d’ici 2049, a noté Vladimir Poutine dans son message.

Le Président russe a souligné que la Russie et la Chine sont des partenaires stratégiques indispensables l’un pour l’autre. Il s’est également félicité du niveau élevé du dialogue politique russo-chinois, de la coopération bilatérale dans tous les domaines, ainsi que de l’interaction sur les questions régionales et internationales.

Vladimir Poutine a salué les relations amicales qu’il entretient avec Xi Jinping et a exprimé sa détermination à poursuivre un dialogue constructif et une coopération étroite dans l’intérêt des peuples russe et chinois.

en.kremlin.ru

Adaptation Yandex

People’s Republic of China marks its 70th anniversary today. Greetings from Vladimir Putin: https://t.co/bgs2gkYrKD — President of Russia (@KremlinRussia_E) October 1, 2019