China 70 Years : La Chine fait preuve de force militaire

Selon les analystes, le missile nucléaire balistique Dongfeng-41 serait à 30 minutes des Etats-Unis, vitesse 30 870 km/h, portée 15 000 kilomètres

China unveiled DF-41 intercontinental strategic nuclear missiles, the country’s most advanced and powerful deterrent, in a National Day military parade in central Beijing Tuesday. #PRC70thAnniv pic.twitter.com/BDcBN3ED9I — People’s Daily, China (@PDChina) October 1, 2019

La Chine s’apprête à dévoiler l’arme nucléaire Dongfeng-41 lors d’un défilé militaire commémorant 70 ans de régime communiste

Pékin semble prêt à montrer l’une des armes les plus effrayantes du monde – une bombe qui pourrait atteindre les États-Unis en 30 minutes et détruire n’importe quelle ville.

La Chine est prête à dévoiler l' »arme ultime de la fin du monde » lors d’un des plus grands défilés militaires de la nation mardi, signe évident de l’arsenal croissant du pays.

On s’attend à ce qu’une poignée de nouveau matériel militaire occupe le devant de la scène lors d’un énorme défilé dans la capitale chinoise, Pékin, le 1er octobre pour marquer 70 ans de régime communiste. Elle se déroulera sur la place Tiananmen devant des officiels, des membres sélectionnés du public et 188 attachés militaires de 97 pays.

L’équipement le plus attendu est le Dongfeng-41 [DF-41], un missile balistique intercontinental dont on dit qu’il a la portée la plus grande de tous les missiles nucléaires et qui pourrait atteindre les États-Unis en 30 minutes.

Les spéculations se sont multipliées quant aux armes qui seront dévoilées, avec des répétitions de défilés montrant des missiles et des avions sous couvert de camouflage.

Le défilé s’inscrit dans un contexte d’aggravation des relations économiques avec les Etats-Unis et de protestations fâchées à Hong Kong. Le gouvernement chinois tient à affirmer sa domination en Asie et en particulier dans la mer de Chine méridionale où il s’est employé à construire des îles militarisées dans les eaux internationales.

Elle veut également faire valoir sa revendication à l’égard de Taïwan, qui est effectivement une nation indépendante depuis que les communistes ont pris le contrôle de la Chine continentale en 1949 et que Beijing considère comme une province renégate.

Le message de la Chine aux États-Unis est qu’elle est plus près de l’égaler en termes de puissance militaire. Un porte-parole du ministère de la Défense a récemment déclaré que la Chine n’avait pas l’intention de « faire jouer ses muscles », mais qu’elle était plutôt désireuse de montrer une Chine « apaisante et responsable ».

Aucun détail sur le DF-41 n’a été publié, mais le Centre for Strategic and International Studies de Washington a déclaré qu’il pourrait avoir la portée la plus longue du monde, soit 15 000 kilomètres.

Les missiles à pointe nucléaire américains sont à quelques milliers de kilomètres de cela.

Selon les analystes, le DF-41, volant à 25 fois la vitesse du son, pourrait atteindre les États-Unis en 30 minutes avec jusqu’à 10 ogives pour des cibles distinctes – une technologie connue sous le nom de MIRV, ou plusieurs véhicules de rentrée pouvant être ciblés indépendamment.

Le missile principal actuel de la Chine, le Dongfeng-31 – Dongfeng signifie « vent d’est » – a une portée de plus de 11 200 kilomètres qui met la plus grande partie du continent américain à portée de tir.

L’Australie est bien à portée de cette arme, avec Brisbane, par exemple, à environ 7000 kilomètres du continent chinois.

Des universitaires chinois ont déjà dit que le DF-41 « peut frapper tous les coins du monde ».

S’adressant à news.com.au en 2017, le Dr Malcolm Davis, analyste principal en stratégie et capacité de défense à l’Australian Strategic Policy Institute, a déclaré que le DF-41 était l’ICBM [InterContinental Ballistic Missile] chinois le plus avancé.

« Il s’agit d’un missile balistique intercontinental à propergol solide, mobile sur route, dont la portée permet de couvrir toutes les cibles de la zone continentale des États-Unis », a-t-il dit.

« Le missile peut transporter plusieurs ogives nucléaires – jusqu’à 10 ogives chacune avec un rendement d’environ 150 kilotonnes [150 000 tonnes équivalent TNT] – ou une seule ogive avec un rendement jusqu’à 3 mégatonnes [millions de tonnes de TNT] ».

« Elle porterait aussi des systèmes d’aide à la pénétration destinées à semer la confusion dans les défenses antimissile américaines. »

John Hallam, militant pour le désarmement nucléaire, a déclaré que le DF-41 était le missile nucléaire le plus puissant au monde et l' »arme ultime de la fin du monde ».

« C’est un énorme, comparable aux plus gros missiles russes, auxquels il ressemble », a déclaré M. Hallam.

« Un seul de ces missiles, avec 10 ogives chacun, pourrait détruire soit les grandes villes, soit l’importante capacité militaire des Etats-Unis, surtout si les nœuds de commandement et de contrôle sont prioritaires. »

L’Armée populaire de libération du peuple [APL], la plus grande armée du monde avec deux millions d’hommes et de femmes en uniforme et les dépenses annuelles les plus élevées après les États-Unis, travaille également sur des avions de chasse, le premier porte-avions construit en Chine et des sous-marins à propulsion nucléaire.

Les photos diffusées sur les médias sociaux chinois des préparations du défilé montrent des images floues d’un éventuel drone d’attaque surnommé « épée aiguë » et d’un autre drone, le DR-8 ou Wuzhen 8.

Selon le Stockholm International Peace Research Institute [SIPRI], les dépenses de l’année dernière au titre de l’APL ont augmenté de 5 % pour atteindre 250 milliards de dollars US, soit environ 10 fois leur niveau de 1994, tandis que les États-Unis, avec 1,3 million de personnes, étaient loin devant avec 650 milliards de dollars US.

« Ce défilé mettra en lumière la puissance militaire chinoise au moment où les relations sino-américaines se détériorent et où les traités internationaux de maîtrise des armements sont remis en question », ont déclaré Antoine Bondaz et Stéphane Delory de la Fondation pour la recherche stratégique en France au Washington Post.

« Nos recherches indiquent que des capacités balistiques conventionnelles et nucléaires sans précédent seront présentées, certaines pour la première fois, démontrant la modernisation quantitative et qualitative de l’arsenal balistique de la Chine », écrit la fondation dans une note de recherche.

« Des systèmes d’armes très rapides, voire hypersoniques, pourraient également être montrés, illustrant que la Chine est, à certains égards, à la pointe de l’innovation mondiale. »

Selon le SIPRI, la Chine possède environ 280 ogives nucléaires, contre 6 450 pour les États-Unis et 6 850 pour la Russie.

Pékin dit vouloir une « dissuasion nucléaire minimale crédible » mais ne sera pas le premier à utiliser des armes atomiques dans un conflit.

MIRV technology

Le président Xi Jinping a déclaré mardi qu’ « aucune force » ne peut ébranler la nation chinoise.