📹 Les forces Houthis du Yémen frappent l’Arabie Saoudite, plus de 500 militaires saoudiens tués, plus de 2 000 membres de la coalition saoudienne capturés, y compris des officiers saoudiens

Le président Macron accusait l’Iran de l’attaque en Arabie Saoudite, parlant de Houthis, Macron disait qu’ils n’avaient pas les armes pour! Vu la débâcle des saoudiens!

By Muraselon

Les Houthis publient des vidéos choquantes d’opérations dans le sud de l’Arabie Saoudite

Le 29 septembre, l’aile des médias des Houthis a diffusé des vidéos choquantes de la première phase de l’opération « Victoire de Dieu », qui s’est déroulée au sud de Najran, en Arabie saoudite, au début de septembre.

Les vidéos ont été présentées lors d’une conférence de presse du porte-parole du groupe yéménite, le général de brigade Yahya Sari, qui a révélé de nouveaux détails sur cette opération.

Selon le Général de brigade Sari, l’opération a été planifiée pendant des mois et impliquait la Force des missiles, la Force aérienne et les Forces de défense aérienne.

La Force yéménite de missiles a lancé 10 missiles Badir-1 sur l’aéroport de Jizan, tandis que la Force aérienne a mené 21 opérations contre des cibles militaires dans tout le Royaume. Ces attaques ont eu lieu plusieurs mois avant l’opération visant à distraire les forces aériennes de la coalition dirigée par les Saoudiens et à entraver leurs opérations.

Au cours de l’opération, les forces de défense aérienne yéménites ont pris pour cible les hélicoptères d’attaque de la coalition, les empêchant de fournir un appui aérien rapproché aux troupes saoudiennes piégées au sud de Najran.

Le brigadier-général Sari a résumé comme suit les résultats de l’opération Victoire de Dieu:

Les chasseurs Houthis ont capturé 350 km2 au sud de Najran, dont des dizaines de positions clés.

Plus de 500 militaires saoudiens et combattants yéménites soutenus par l’Arabie saoudite ont été tués.

Plus de 2 000 membres du personnel de la coalition dirigée par les Saoudiens ont été capturés, y compris des officiers saoudiens.

Des centaines de camionnettes, de véhicules blindés, de véhicules blindés de transport de troupes TTB et de véhicules du génie ont été capturés. Au moins 15 autres véhicules ont été détruits.

Le porte-parole des Houthis a également révélé que des avions de guerre saoudiens ont effectué au moins 300 frappes aériennes dans une tentative désespérée de déjouer l’opération, ciblant même ses propres soldats et mandataires. Au moins 200 membres du personnel de la coalition ont été tués lors de ces frappes aériennes « ami ».

« Nos forces ont tenté d’apporter les premiers secours au personnel de l’ennemi qui a été blessé à la suite des frappes aériennes, mais les sorties continues ont augmenté leurs pertes « , a déclaré le Général de brigade Sari.

Les vidéos diffusées par l’aile des médias ont confirmé la plupart des informations révélées par le général de brigade Sari, qui a promis que d’autres vidéos seraient diffusées au cours des prochains jours.

Le porte-parole des Houthis a noté que l’opération Victoire de Dieu est toujours en cours, appelant les combattants yéménites soutenus par les Saoudiens à quitter les lignes de front et à retourner dans leurs foyers.

La coalition dirigée par les Saoudiens n’a pas encore commenté ces images choquantes. Les lourdes pertes pourraient obliger le Royaume à réévaluer sa politique au Yémen.

en.muraselon.com

Adaptation Yandex