Derniers hommages à Jacques Chirac

Vladimir Poutine a assisté aux funérailles de Jacques Chirac, ancien président de la République française et homme d’État éminent.

Les funérailles ont eu lieu dans l’église Saint-Sulpice à Paris. La famille de Jacques Chirac, les dirigeants de la France, ainsi que les chefs d’Etat et de gouvernement de plusieurs Etats et gouvernements, en particulier les présidents de l’Allemagne, de la Géorgie, de l’Italie, de la Slovénie, les premiers ministres de Belgique, de Hongrie, de Serbie, de la République tchèque, de Croatie et autres dirigeants y ont assisté.

Après les funérailles, Vladimir Poutine s’est brièvement entretenu avec le président français Emmanuel Macron.

Le 30 septembre a été déclaré jour de deuil national en France. Les drapeaux ont été abaissés sur les bâtiments du gouvernement ; Jacques Chirac a été honoré d’un moment de silence devant des organismes gouvernementaux, des institutions publiques et des établissements d’enseignement en France.

Jacques Chirac est décédé le 26 septembre à l’âge de 86 ans. Vladimir Poutine a envoyé un message de condoléances à Bernadette Chirac pour le décès de son mari.

