En Syrie, les missiles Bastion du KGB Putin, surveillent les US et Israel

Lancement du missile Onyx Bastion DBK [La flotte du Pacifique] a été montré au ralenti

La chaîne de télévision « Zvezda » publie une vidéo au ralenti du lancement de la fusée « Onyx » complexe « Bastion ».

Le 27 septembre, le complexe des missiles côtières [Onyx] Bastion de la Flotte du Pacifique a lancé son premier missile de croisière, Onyx, à Chukotka. Le vol de du missile s’est déroulé en mode normal. Après l’heure fixée, il a atteint avec succès la cible, qui se trouvait à 200 kilomètres du site de lancement. Zvezda chaîne de télévision parle du principe de fonctionnement de ce missile.

Lorsque le missile Bastion est lancé, des impulsions d’enroulement gaz-dynamiques sont déclenchées, qui sont produites à l’intérieur du couvercle de la tête du missile et l’amènent à la position souhaitée.

La centrale Onyx est équipée d’un moteur à réaction supersonique à flux d’air direct et d’un accélérateur de lancement à propergol solide intégré. Le moteur-fusée est conçu pour le vol de croisière à une vitesse de 2 à 3,5 Mach dans une large gamme d’altitudes.

Les activités à Tchoukotka ont été menées conformément au plan d’entraînement au combat des formations de missiles des troupes et des forces dans le nord-est de la Russie, rapporte le ministère de la Défense.

Tout l’équipement et le personnel nécessaires ont été livrés au site de lancement par un grand navire de débarquement. Techniques impliquées dans le lancement de l' »Onyx », a fait une marche de plusieurs kilomètres. Les forces militaires ont effectué un tir à partir de positions non équipées.

Une dizaine de navires de guerre et d’avions de guerre ont fourni un soutien au tir en toute sécurité.

Les côtes syriennes sont protégées par les missiles « Bastion », tel est la vision du président Poutine, je veux dire KGB Putin, Yandex.

2014 – Face aux US, des missiles Bastion en Crimée, le destroyer USS Donald Cook a fui

En 2014, Pourquoi Poutine a voulu protégé la Crimée ? Début d’une guerre Russie-OTAN

En mars la situation a brusquement changé. Les pays de l’OTAN ont lancé des exercices en Mer Noire, un groupement de porte-avions se trouvait en Méditerranée alors que le destroyer USS Donald Cook a mis le cap sur la Crimée.

Mais personne ne savait à l’époque que des systèmes de missiles antinavire Bastion avaient été déployés en Crimée depuis le territoire russe. Que tout le monde comprenne que la péninsule était bien protégée, et nous les avons positionnés de telle manière qu’ils soient visibles de l’espace.

Le navire US s’approchait du littoral criméen en couvrant la péninsule par la portée de ses missiles Tomahawk. Mais ensuite le système Bastion déployé près Sébastopol a activé son radar Monolit. Qu’a fait le destroyer Donald Cook après avoir capté l’émission de nos missiles ? Il s’est immédiatement retourné vers le sud et a mis le cap vers le détroit du Bosphore et a filé à toute vitesse… Russia Forces