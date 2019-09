📽 Centre-2019, Центр-2019 : À travers les yeux d’un combattant des troupes aéroportées

À l’attaque des chars lance-flammes TOS-1A

Combattre à travers les yeux d’un combattant des troupes aéroportées

La chaîne de télévision Zvezda publie des images des exercices Center-2019 [Центр-2019] filmées par des caméras d’action montés sur des casques militaires.

Selon la mission des exercices, des formations armées illégales ont envahi le territoire d’un État ami voisin et mènent des activités de reconnaissance et de diversions afin de déstabiliser la situation.

Pour occuper une tête de pont avancée, l’équipe de débarquement d’assaut a été déposée à l’arrière des lignes ennemies. L’atterrissage a été effectué à partir d’hélicoptères Il-75 et Mi-8.

L’ennemi a été attaqué à l’aide de diverses armes, notamment les MLRS Grad [lance-roquettes multiples] et les TOS-1A Solntsepek [chars lance-flammes]. Des hélicoptères d’attaque et des avions de combat ont couvert l’armée depuis les airs.

En septembre, Center-2019 s’est déroulé sur 12 terrains d’entraînement en Russie, au Kazakhstan, au Tadjikistan, au Kirghizstan et dans la mer Caspienne.

Plus de 20 000 unités de matériel militaire, y compris des navires et des avions, et 128 000 militaires de la Russie, de la Chine, du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan, du Tadjikistan, du Kirghizistan, du Pakistan et de l’Inde, y ont participé.

Les participants aux exercices ont pratiqué des actions antiterroristes communes. Les manœuvres étaient de nature exclusivement défensives. La bataille principale s’est déroulée sur le terrain d’entraînement de Donguz, près d’Orenbourg. Le président russe Vladimir Poutine et le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu sont venus observer les manœuvres.

TOS-1A

MLRS Grad

