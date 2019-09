📹 Russia Forces et Alliés : Les images les plus spectaculaires des exercices à grande échelle Centre-2019

Hé, les gars, il faut y aller! On ne rigole plus, à la guerre comme à la guerre! 😫😩🤣

Les meilleurs cadres d’exercices à grande échelle Centre-2019

La chaîne de télévision Zvezda publie les images les plus spectaculaires des exercices à grande échelle Centre-2019. La vidéo présente les meilleurs moments des manœuvres des forces terrestres, de l’aviation de combat et de la marine.

Les exercices du Centre-2019 ont eu lieu en septembre sur 12 terrains d’entraînement en Russie, au Kazakhstan, au Tadjikistan, au Kirghizistan et dans la mer Caspienne. Plus de 20 000 unités d’équipement militaire, y compris des navires et des avions, et 128 000 militaires de la Russie, de la Chine, du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan, du Tadjikistan, du Kirghizistan, du Pakistan et de l’Inde, y ont participé.

Zvezda

Adaptation Yandex