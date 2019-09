🇻🇪🇷🇺Russie : Vladimir Poutine rencontre Nicolás Maduro à Moscou

Les mots du président du Venezuela, Nicolás Maduro, font chaud au coeur « Vive le Venezuela ! Vive la Russie ! Vive la Russie ! »

Vladimir Poutine s’entretiendra avec le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro, qui effectuera une visite de travail en Russie.

Le président russe Vladimir Poutine rencontre le président vénézuélien Nicolas Maduro à Moscou le mercredi 25 septembre, en marge d’une réunion du Club Valdai, pour discuter du développement des relations bilatérales ainsi que du renforcement des liens économiques, sociaux et culturels entre les deux pays.

Vladimir Poutine, entretien avec le Président du Venezuela Nicolas Maduro

Vladimir Poutine s’est entretenu au Kremlin avec le Président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro, en visite de travail en Russie.

Vladimir Poutine et Nicolas Maduro ont discuté d’importants aspects actuels des relations bilatérales, ainsi que de thèmes internationaux et régionaux clés, notamment dans le contexte de la situation difficile au Venezuela.

Du côté russe, la réunion a été suivie par le Premier Vice-Premier Ministre – Ministre des Finances Anton Siluanov, le Vice-Premier Ministre Yury Borisov, l’aide présidentiel Yury Ushakov, le Vice-Ministre des Affaires étrangères Sergei Ryabkov et Igor Sechin, PDG de Rosneft.

Président de la Russie Vladimir Poutine : Monsieur le Président, chers collègues, chers amis,

Je suis heureux d’avoir l’occasion de vous rencontrer aujourd’hui à Moscou, au Kremlin de Moscou. Je suis heureux de pouvoir poursuivre nos contacts personnels directs.

Au début de la conversation, j’aimerais souligner que nos relations se développent régulièrement. Tout d’abord, je voudrais dire quelques mots sur les aspects économiques. Le commerce bilatéral a augmenté de 10 % ces derniers mois. Il est satisfaisant de constater que la croissance est due dans une large mesure aux approvisionnements mutuels, y compris pour les produits agricoles.

Nous pensons que c’est très important, étant donné la situation difficile au Venezuela en raison des pressions extérieures. Je pense donc que cette partie peut être considérée comme une sorte de coopération humanitaire, car ces produits sont essentiels au bien-être de la population et à ses besoins alimentaires immédiats.

Un autre domaine important est la médecine, y compris la fourniture de produits pharmaceutiques russes au Venezuela. Dans un proche avenir, nous prévoyons de fournir 1,5 million de doses du vaccin contre la grippe. Nous pourrions en fournir jusqu’à cinq millions sur une base permanente.

Nous mettons également en œuvre nos grands projets, principalement dans le secteur de l’énergie. Au total, la Russie a investi environ 4 milliards de dollars dans l’économie vénézuélienne.

Je voudrais également prendre note de notre coopération militaire et militaro-technique. Tout d’abord, cela est lié à l’obligation qu’a la Russie d’assurer l’entretien des équipements de fabrication russe achetés par le Venezuela dans le passé. Les composants sont livrés et les centres de service sont établis à temps et en stricte conformité avec nos ententes.

Bien entendu, nous coopérons aussi activement sur la scène internationale. Vous savez que la Russie soutient systématiquement toutes les institutions légitimes de l’autorité de l’État, y compris l’institution du Président et du Parlement. Nous soutenons certainement le dialogue que vous, Monsieur le Président, et votre gouvernement, menez avec les forces d’opposition. Nous considérons tout refus de maintenir le dialogue comme irrationnel, préjudiciable au pays et mettant en danger le bien-être du peuple vénézuélien. Nous soutenons toujours les institutions légitimes de l’autorité de l’État. Nous sommes très heureux de vous voir en Russie.

Président du Venezuela Nicolas Maduro : Je suis très heureux d’être ici, en Russie, une fois de plus. Je pense que nous pouvons faire face ensemble à toutes les difficultés.

Nous soutenons notre coopération dans tous les domaines. Les membres de la commission de haut niveau vénézuélienne-russe se sont réunis en mai dernier, et de nombreuses questions examinées lors de cette réunion ont été résolues avec succès. Cela comprend un certain nombre de domaines, tels que l’approvisionnement alimentaire, les soins de santé, l’énergie et bien d’autres.

C’est pourquoi notre réunion d’aujourd’hui est très importante. Nous pouvons passer en revue les réalisations de cette année et voir quels sont les problèmes qui subsistent, quelles sont les réalités auxquelles nous sommes confrontés, comment la situation évolue dans un certain nombre de domaines, et nous pouvons établir des plans pour l’avenir.

Nous nous sentons toujours très à l’aise à Moscou et nous sommes toujours heureux d’être ici.

Vladimir Poutine : Merci.

