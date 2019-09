📹Центр-2019, Centre-2019 : Russia Forces et Alliés, les plus beaux moments

Vladimir Poutine avait observé la phase principale des exercices stratégiques de Donguz

Six jours, les contingents militaires de huit pays, plus d’une douzaine de sites, y compris la mer Caspienne et les terrains d’entraînement des États partenaires. Tout ceci est un exercice stratégique de commandement et d’état-major « Center-2019 ». Les images les plus brillantes des principales manœuvres de cette année dans notre vidéo dynamique de deux minutes.

Orenburg Region: Centre 2019 strategic command-and-staff exercises https://t.co/3tufcR2soI pic.twitter.com/hAJAZPtTMo — President of Russia (@KremlinRussia_E) September 20, 2019

Exercices stratégiques de commandement et d’état-major du Centre 2019

Vladimir Poutine est arrivé sur le terrain d’entraînement de Donguz pour observer la phase principale des exercices stratégiques de commandement et d’état-major du Centre 2019.

Les exercices stratégiques de commandement et d’état-major du Centre 2019 impliquent environ 128 000 militaires de huit pays : Russie, Chine, Ouzbékistan, Pakistan, Kirghizistan, Inde, Kazakhstan et Tadjikistan.

Plus de 20 000 pièces d’armement et d’équipement militaire et environ 600 avions participent à ces exercices. Certaines phases de ces exercices se déroulent sur les terrains d’entraînement des pays partenaires. Les exercices ont pris fin le 21 septembre.

Le Président russe y a rencontré le Président du Kirghizistan Sooronbay Jeenbekov. Les dirigeants de la Russie et du Kirghizistan ont également inspecté une exposition d’armes et d’équipements militaires. en.kremlin.ru