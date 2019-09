Macron a bombardé la Syrie, donne des leçons à l’Iran, alors que c’est les Etats-Unis qui cherchent la Guerre

Macron accuse l’Iran de l’attaque en Arabie Saoudite, vu leurs armes des années 50, ce n’était pas les Houthis! Méprisant!

By Reuters

Macron va rencontrer Trump et Rouhani pour pousser à des efforts de médiation

NATIONS UNIES, Reuters – Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu’il rencontrerait le président iranien Hassan Rouhani lundi et le président américain Donald Trump mardi pour tenter de désamorcer les tensions entre Washington et Téhéran.

« La France tente d’élaborer des propositions pour éviter une escalade », a déclaré M. Macron aux journalistes de l’Assemblée générale des Nations unies.

Il a réitéré que tout cadre de négociations futures devait être axé sur le maintien d’un système de surveillance du programme nucléaire actuel de l’Iran, sur les activités nucléaires et le programme de missiles balistiques de l’Iran après 2025 ainsi que sur son influence régionale.

« Nous devons, avec nos alliés, les acteurs régionaux et l’Iran, nous asseoir autour de la table et avancer sur ces quatre points », a dit M. Macron.

Une attaque contre les installations pétrolières saoudiennes le 14 septembre, que les États-Unis et l’Arabie saoudite ont imputée à l’Iran, a marqué un tournant, a déclaré le président français aux journalistes. Les rebelles Houthis alignés sur l’Iran ont revendiqué l’attaque. L’Iran a nié l’avoir fait.

« Il y a des indications qu’il s’agissait d’une attaque de l’État [de l’Iran] et qu’il y avait un niveau d’équipement qui suggère que ce n’était pas les rebelles Houthis », a dit Macron.

Il a déclaré que ses rencontres avec Trump et Rouhani visaient à poursuivre les efforts récents de la France pour amener toutes les parties à la table d’une nouvelle négociation.

« Les frappes[…] constituent un tournant et la volonté de la France de jouer le rôle de médiateur et ses propositions restent pertinentes pour désamorcer la situation », a-t-il dit, ajoutant qu’il ferait tout son possible pour tenter de créer des conditions propices aux discussions entre les États-Unis et l’Iran.

Adaptation Yandex

Emmanuel Macron et Hassan Rouhani ont parlé pendant plus de 90 minutes, peu après que Macron, le premier ministre britannique Boris Johnson et la chancelière allemande Angela Merkel ont ouvertement accusé l’Iran d’une attaque du 14 septembre contre les installations pétrolières saoudiennes.

Yémen: l’arsenal des rebelles, menace directe pour l’Arabie saoudite

L’Art de la Guerre – Les espions français devraient mieux renseigner le président Macron sur l’armement des forces des Houthis du Yemen, au lieu de nous balancer « il y avait un niveau d’équipement qui suggère que ce n’était pas les rebelles Houthis »

Pourquoi l’Arabie Saoudite recule face aux Houthis?

Missiles balistiques, drones et autres équipements militaires: les rebelles Houthis au Yémen sont parvenus à se doter d’un véritable arsenal, au point de menacer sérieusement l’Arabie saoudite voisine, l’un des plus grands acheteurs d’armes dans le monde, estiment des experts. nouvelobs.com

Ces engins balistiques utilisent l’infrarouge au lieu d’un simple radar, et ont donc posé des problèmes à la coalition dès le début, en infligeant des pertes : des F-15 et F-16 ont été abattus ou endommagés. geoculture.org