Gilets Jaunes, Acte 45 : Paris est sous haute sécurité

Le président Macron s’occupe mieux des migrants que des français, il va même les chercher en Italie! Ahurissant!

« Gilets jaunes » : important dispositif de sécurité à Paris, les Champs Elysées fermés

Les manifestants, qui n’ont pas obtenu d’autorisation de rassemblement, ont notamment appelé à se retrouver place de la Madeleine et sur les Champs-Elysées.

Plusieurs centaines de personnes se revendiquant des « gilets jaunes » tentaient de se rassembler à Paris samedi 21 septembre, dans différents points de la capitale, mais se heurtaient à un important dispositif de sécurité. En fin de matinée, les forces de l’ordre avaient déjà contrôlé des centaines de personnes et procédé à 65 interpellations, selon la préfecture de police.

Avec le mot d’ordre « toute la France à Paris », les « gilets jaunes » ambitionnaient de faire de cet acte 45 une journée qui marque les esprits, et remettre le mouvement social né le 17 novembre 2018 sur le devant de la scène. A 9 heures, des « gilets jaunes » se sont donné rendez-vous place de la Madeleine où une déclaration de manifestation avait été déposée par le syndicat Solidaires et l’association altermondialiste ATTAC, mais le rassemblement n’a pas été autorisé par la préfecture. La police a refoulé les personnes présentes, même les pancartes contre le réchauffement climatique étaient interdites (une marche pour le climat est également organisée samedi à Paris). D’autres déclarations de manifestations ont été interdites. « On veut nous empêcher de manifester notre colère », s’indignait un manifestant.

Grappes de « gilets jaunes »

Les « gilets jaunes » se sont ensuite éparpillés à travers les rues de Paris, entravant la circulation, renouant en cela avec leurs habitudes de l’hiver et du printemps. Aucune pancarte ni de gilets jaunes ne différenciaient les passants des participants à la manifestation, rendant difficile toute estimation du nombre de « gilets jaunes » mobilisés. Les forces de l’ordre n’ont jusqu’ici laissé aucun cortège se former durablement. Dès qu’une centaine de personnes marchent ensemble, ou chantent, policiers et gendarmes, en tenue de maintien de l’ordre, chargent, nassent et lancent des gaz lacrymogènes, comme l’ont constaté nos journalistes sur place.

Les quartiers de l’Etoile et des Champs-Elysées étaient quadrillés de patrouilles de policiers en uniforme et en civil, contrôlant et fouillant massivement les personnes présentes. Un lanceur d’eau était stationné sur le haut de l’avenue des Champs-Elysées en face du drugstore Publicis tandis que le restaurant Fouquet’s, saccagé le 16 mars, était barricadé et gardé par deux policiers.

En fin de matinée, quelques dizaines de manifestants éparpillés sur l’avenue tentaient de constituer un cortège dans le périmètre interdit pour la journée par la préfecture. Sans porter de gilets jaunes, un groupe de personnes a brièvement interrompu la circulation à hauteur du croisement avec l’avenue George V, avant d’être rapidement dispersé par une charge de gendarmes mobiles et l’utilisation de gaz lacrymogène par les policiers des CRS, accompagnés comme au printemps par une brigade mobile motorisée.

Le déploiement du dispositif de maintien de l’ordre autour de l’Arc de triomphe a déclenché les hués de dizaines de personnes.« Assassins ! », lance un homme au passage des gendarmes motorisés. « Ahou, ahou, ahou », reprennent en cœur plusieurs dizaines de personnes.

« C’est l’injustice qui me fait manifester »

Les profils de ceux qui sont là restent les mêmes : des travailleurs peinant à boucler leurs fins de mois qui dénoncent notamment la nouvelle hausse du prix du carburant, et des profils plus militants, notamment des étudiants. La plupart se disent désormais anticapitalistes. Et favorables au référendum d’initiative citoyenne.« Moi, c’est l’injustice surtout qui me fait manifester : encore cette semaine, Isabelle Balkany qui est reconnue coupable par la justice mais ne va pas en prison, succède à son mari, et mange du homard ? Mais c’est incroyable ! », expliquait Mickaël Jourdain, ambulancier de 46 ans. Il s’inquiétait cependant de la mauvaise image des « gilets jaunes » chez ses patients. « Je suis pas un casseur moi. »

Ni les black block, ni les « ultra jaunes » comme on les appelle désormais ne semblaient présents samedi matin. Les « gilets jaunes » qui arpentaient le huitième arrondissement pourraient rejoindre la marche climat, qui part elle du Luxembourg, et a été bien autorisée par la préfecture de police.

Pour cette journée de manifestations multiples à Paris, les autorités craignent un retour des violences, comme au plus fort du mouvement des « gilets jaunes ». Le préfet de police Didier Lallement a annoncé un dispositif de sécurité important, avec notamment 7 500 membres des forces de l’ordre déployés dans la capitale.

lemonde.fr

Yandex

Mentre continuano senza sosta gli sbarchi a Lampedusa, record di aumento dopo 18 mesi di cali, Conte si fa prendere in giro da Macron.

Da avvocato del popolo a traditore del popolo, che misera fine. pic.twitter.com/SCcfH2VWZF — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 18, 2019

Emmanuel Macron et Giuseppe Conte trouve un accord sur les migrants

Alors que les débarquements [de migrants] à Lampedusa se poursuivent sans relâche, une augmentation record après 18 mois de déclin, Conte se fait taquiner par Macron.

De l’avocat du peuple au traître du peuple, il a une fin misérable.

Dictature, toutes mes pages abonnées « Gilets Jaunes » de Facebook sont censurées, Yandex.