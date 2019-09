📹Центр-2019 : Russia Forces et alliés ont lancé des missiles Iskander à Sary-Shagan, Kazakhstan

KGB Poutine, des missiles Iskander en Syrie, Israel devrait s’y méfier!

Lancement de missiles Iskander-M sur le terrain d’entraînement de Sary-Shagan dans le cadre des exercices Centre-2019

Les missiles Iskander russes ont été utilisés pour la première fois au Kazakhstan. Dans le cadre des exercices du Centre-2019 sur le terrain d’entraînement Sary-Shagan, les calculs des systèmes de missiles opérationnels et tactiques ont permis des lancements, frappant le camp de base des terroristes conventionnels à plusieurs centaines de kilomètres de leurs positions de tir.

D’une attaque éventuelle aérienne, de systèmes d’alerte précoce et de guerre électronique, les lanceurs Iskander ont couvert le bouclier de défense aérienne formé par les systèmes de missile et de canon antiaériens Pantsir-S. Selon le contrôle objectif, les missile Iskander-M ont réussi à frapper les cibles.

Ministère russe de la Défense

Iskander

Le missile Iskander a plusieurs variantes M, K ou E une version d’exportation, on pourrait définir les missiles Iskanker K 9M729 qui est un nouveau missile à longue portée qui serait une version terrestre du complexe de missiles Kalibr-NK 3M14 d’une portée comprise entre 480 et 5 470 km et qui pourrait même être basé sur le missile de croisière Kh-101 à lancement aérien d’une portée supérieure à 5 500 km.