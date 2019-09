📹Astrakhan, Russie : Des exercices de missiles à grande échelle

Allez, les Gars! Feu à volonté! HaHaHa!

Les systèmes de défense antimissile russes ont intercepté des cibles aériennes alors que les exercices militaires « Centre 2019 » se poursuivaient mardi sur le site d’essais d’Ashuluk dans la région d’Astrakhan.

Selon le ministère russe de la Défense, plus de 80 cibles ont été interceptées, dont des drones, des missiles de croisière et des missiles balistiques.

Les systèmes de défense aérienne russes S-300 Favorit et S-400 Triumph, ainsi que le système antiaérien Pantsir-S ont participé aux exercices, en plus des avions de chasse MiG-31, Su-27 et Su-35S.

Quelque 128 000 soldats de huit pays prendront part aux exercices du Centre 2019, qui se dérouleront du 16 au 21 septembre dans 17 lieux différents.

Quelque 20 000 pièces d’équipement militaire et 600 avions participeront également à la formation multinationale.

Outre la Russie, sept autres pays participent aux exercices : Chine, Pakistan, Kirghizistan, Inde, Kazakhstan, Ouzbékistan, et Tadjikistan.

Ces exercices visent à développer et à renforcer la coopération militaire entre la Russie et ses alliés.

