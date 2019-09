📹🇷🇺Russie : Le sous-marin nucléaire russe de la Flotte du Pacifique « Omsk », tire un missile de croisière

But, en plein dans le mille! La précision des missiles russes fait peur!

Le missile de croisière antinavire « Granit » a réussi à frapper le navire cible à une distance d’environ 350 kilomètres, simulant un navire de surface de l’ennemi conventionnel.

La fermeture de la zone de tir a été assurée par des navires de guerre et des navires auxiliaires de la Flottille Primorsky, de diverses forces de la flotte, des troupes et des forces du Pacifique dans le nord-est de la Russie, ainsi que par des avions anti-sous-marins et des chasseurs MiG-31 de l’aviation navale de la flotte.

Le sous-marin K-186 Omsk

Le missile de croisière antinavire P-700 Granit

