🇷🇸🇷🇺📹Les tout premiers exercices de défense aérienne russo-serbes

Des missiles S-400 ont été tirés

Près d’Astrakhan, les tout premiers exercices de défense aérienne commune «Bouclier slave-2019» entre la Russie et la Serbie ont commencé.

Lors de ces manœuvres, les représentants de la délégation serbe ont découvert le système de missile anti-aérien russe S-400.

Les invités serbes ont travaillé non seulement sur les célèbres systèmes de défense aérienne, mais également sur les installations de Pantsir-S. Les tâches principales reflétaient d’une attaque massive d’un ennemi conventionnel et la destruction de cibles balistiques et à basse altitude.

Au cours de l’exercice conjoint, les unités russes et serbes ont été mises en alerte 7 fois pour détecter et suivre des cibles aériennes.

Au total, dans le cadre des tâches visant à couvrir les zones de positions et à repousser les tirs massifs de missiles et aériens, plus de 50 cibles aériennes ont été détectées, classées comme avions ennemis conventionnels.

Ministère russe de la Défense

Adaptation Yandex