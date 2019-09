📹💥Les drones des Houthis, Yémen, bombardent les raffineries d’Abqaiq et Khurais en Arabie Saoudite

10 drones des forces des Houthis ont mené l’attaque, les raffineries des Saudi en flammes

Les forces des Houthis ont mené les frappes au Royaume d’Arabie Saoudite. L’opération est baptisée : opération d’équilibre de la dissuasion numéro 2, intervient dans le cadre de riposte légitime et naturelle contre les crimes de l’offensive saoudienne.

Les attaques en masse de 10 drones armés de l’aviation yéménite des Houthis ont frappé les raffineries d’Abqaiq et Khurais.

Yémen

Houthis

Adaptation Yandex

Deuxième opération d’équilibre de la dissuasion, 10 drones yéménites visent 2 installations pétrolières saoudiennes

Dix drones yéménites ont mené une attaque contre deux installations pétrolières saoudiennes à Abqaiq et à Khurais, a déclaré le porte-parole des forces armées yéménites Yahya Sarea dans un communiqué prononcé samedi.

La banque de cibles yéménites en Arabie saoudite s’élargit jour après jour et nos attaques deviendront plus douloureuses, a ajouté le général Yahya Sarea.

Et de poursuivre : «L’opération ayant visé les champs pétroliers à Abqaiq et Khurais intervient dans le cadre de riposte légitime et naturelle contre les crimes de l’offensive».

L’opération est baptisée : opération d’équilibre de la dissuasion numéro 2 et a été menée suite à une opération de renseignement précise, de surveillance en avance et de coopération, selon le général Sarea.

Les autorités saoudiennes avaient indiqué le matin que deux installations de la compagnie nationale saoudienne d’hydrocarbures Aramco à Abqaiq et Khurais ont été visées par une attaque de drones, y provoquant un incendie. french.alahednews.com.lb