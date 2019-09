📹Le chasseur russe Sukhoi Su-35 dans le ciel d’Istanbul, Turquie

Moscou et Ankara discutaient de livraison de chasseurs russes Su-35 et Su-57, le président Tayyip Erdogan a déclaré qu’il était possible d’acheter des chasseurs à la Russie

By Zvezda News

Dans le ciel au-dessus d’Istanbul, le russe Su-35 a montré des acrobaties aériennes

Plus tôt, on savait que Moscou et Ankara discutaient de livraison de chasseurs russes Su-35 et Su-57.

Le chasseur russe multi-rôles Su-35 a montré ses capacités dans le ciel au-dessus de la ville turque d’Istanbul.

Le vol de l’aéronef a duré environ 15 minutes. Le pilote de chasse a montré au public diverses acrobaties aériennes.

Le chasseur Su-35 et l’avion amphibie Be-200 sont arrivés en Turquie pour participer au deuxième festival technologique de l’aviation et de la technologie spatiale Teknofest, a écrit l’agence Anadolu. Immédiatement après le Su-35, l’avion amphibie Be-200 a mis au point des manœuvres d’extinction des incendies.

Le service de presse de la United Aircraft Corporation UAC [UAC Russia] a annoncé que d’autres avions russes arriveraient au festival. Selon TASS, les avions de ligne MS-21 et Sukhoi Superjet 100 peuvent également participer à l’exposition.

Un peu plus tôt, on savait que Moscou et Ankara discutaient de livraison de chasseurs russes Su-35 et Su-57, après quoi le dirigeant turc Tayyip Erdogan a déclaré qu’il était possible d’acheter des chasseurs à la Russie au lieu des F-35 américains.

tvzvezda.ru

Tan Goksal

Adaptation Yandex