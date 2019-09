Des Su-57, prêts à bondir, les Yankee devraient s’y méfier

Le meeting aérien MAKS-2019, qui s’est tenu mardi à l’aéroport international Joukovski au sud de Moscou, s’est avéré être le premier vol public du chasseur furtif russe Sukhoi Su-57 de cinquième génération jusqu’à présent plutôt secret.

Il convient de noter que le président turc Tayyip Recap Erdogan était présent au meeting aérien de mardi où, en compagnie du président russe Vladimir Poutine, il a évalué un [gros] plan concernant le Su-57.

La visite d’Erdogan et son audience avec Poutine [qui lui a acheté de la glace devant les caméras] ont fait l’objet d’une grande publicité dans les informations russes, turques et mondiales. en.muraselon.com

Le Su-57 a un fuselage de corps d’aile mixte et intègre des stabilisateurs horizontaux et verticaux mobiles. L’avion intègre des buses de vectorisation de poussée et des contrôleurs de vortex de bord d’attaque réglables [LEVCON] qui améliorent le comportement en angle d’attaque élevé. Le système de contrôle de vol avancé et les tuyères de vectorisation de poussée rendent l’appareil très maniable en tangage et en lacet, lui permettant d’effectuer des manœuvres après décrochage telles que les manœuvres de Cobra de Pougatchev et de Bell [juste comme un hélicoptère], ainsi que de faire des rotations à plat avec une perte d’altitude réduite. La vitesse de croisière élevée et l’altitude de fonctionnement normale de l’avion devraient également lui conférer un avantage cinématique significatif par rapport aux générations d’avions de chasse plus anciennes. Airguardian

Sukhoï Su-57

Adaptation Yandex