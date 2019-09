Iran : La fin d’Israël se produira dans un avenir proche, dit le chef de l’armée iranienne

Le régime sioniste pervers n’a provoqué au cours de son existence que l’agression, le pillage, la barbarie, les brimades et la brutalité – Général Mousavi, Iran

L’Entité sioniste d’«Israël» vit ses derniers jours, a déclaré le général de division Abdolrahim Mousavi, chef de l’armée iranienne, précisant que la chute d’«Israël» se produira dans un avenir proche.

Dans ses propos tenus vendredi dans la ville de Qom, Mousavi a indiqué que l’axe de la résistance allait vaincre l’hégémonie américaine et remporter la victoire finale.

Mousavi a également déclaré que tout le monde verrait la fin de l’«Entité sioniste menaçante» à l’avenir, et que cela ne serait pas loin. Et d’ajouter : «Le régime sioniste pervers n’a provoqué au cours de son existence que l’agression, le pillage, la barbarie, les brimades et la brutalité».

«Les ennemis sont bien conscients que toute flambée d’insécurité et de tension dans la région les exposera aux dangers», a averti Mousavi, ajoutant que l’administration américaine était devenue confuse et désillusionnée après avoir subi des défaites successives dans la région et après l’échec de sa politique de pression maximale sur l’Iran.

En décembre 2016, le Leader de la Révolution islamique sayed Ali Khamenei, s’est dit très optimiste quant à la fin d’«Israël» au cours du prochain quart de siècle. Sayed Khamenei a estimé que l’Entité sioniste «cessera d’exister dans les 25 prochaines années s’il y a une lutte collective et unie des Palestiniens et des Musulmans contre les sionistes ».

french.alahednews.com.lb

Yandex