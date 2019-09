Turquie-Russie – Erdogan veut des Sukhoi Su-35, pour Poutine! C’est, OK!

Ici, sonne le glas, l e coup de grâce ! Poutine assomme l’OTAN, des Su-35 pour la Turquie

By Muraselon

La Turquie entame des pourparlers pour l’achat d’un avion de chasse russe de pointe

La Turquie a entamé des pourparlers officiels pour l’achat d’un avion de combat russe de conception avancée, dont on pense depuis longtemps qu’il figure sur la liste des souhaits des forces aériennes de ce pays du Proche-Orient.

Selon l’agence de presse TASS, les responsables turcs de l’industrie de la défense sont au stade initial des négociations avec la Russie pour l’achat de l’avion de combat polyvalent Sukhoi Su-35, réputé pour sa conception de génération 4.5.

Il s’agit du dernier modèle d’avion de combat de série de l’industrie militaire russe et des commandes préliminaires d’exportation ont été reçues de deux autres pays de la région, l’Égypte et les Émirats arabes unis.

Ayant également été mis en service dans l’armée russe, l’avion est le premier véritable avion de combat polyvalent monoplace lourd [MiG-29/35] de la Russie et son potentiel de combat a déjà été démontré dans le conflit syrien.

Selon le sous-secrétaire turc aux industries de défense, Ismail Demir, il sera probablement acheté comme avion intérimaire pour l’armée de l’air turque jusqu’à ce que le chasseur furtif Sukhoi Su-57 de la génération 5, encore plus perfectionné, soit prêt pour la production et conçu pour l’exportation.

L’annonce de la ferme intention de la Turquie d’acheter le Su-35 intervient au milieu des retombées de plus en plus nombreuses entre le pays et le bloc de l’OTAN dirigé par les Etats-Unis, qui désapprouve sérieusement l’achat par les Etats membres de systèmes d’armes russes avancés.

L’achat officiel par la Turquie du système russe S-400 a déjà conduit les États-Unis à expulser la Turquie du programme des chasseurs F-35.

Etant donné que les Etats-Unis menacent l’Egypte de sanctions sur sa commande d’au moins deux douzaines d’avions Su-35, il est tout à fait possible que les Etats-Unis imposent des sanctions supplémentaires à la Turquie pour avoir également voulu l’avion de chasse .

en.muraselon.com

