✌Syrie : Al-Tamanah et Khuwayn libérés des terroristes, l’armée du président Assad prend d’assaut les montagnes au sud d’Idlib

Le cameraman de SANA accompagne les héros de l’armée arabe syrienne dans les deux localités de Khweine et Tamanaa libérées du terrorisme dans la banlieue sud-est d’Idleb

Idleb, SANA – Le cameraman de SANA a accompagné les héros de l’armée arabe syrienne dans les deux localités de Tamanaa et Khweine dans la banlieue sud d’Idleb après l’expulsion des terroristes de ces zones et d’un certain nombre de localités et de collines stratégiques dans la région.

Les photos prises par le cameraman ont montré l’ampleur des combats brutaux menés par les unités de l’armée contre les réseaux terroristes qui se positionnaient dans les zones mentionnées.

Les unités de l’armée opérant sur les deux axes de la banlieue nord de Hama et sud d’Idleb ont repris le contrôle avant-hier de plusieurs localités, villages, fermes et collines, dont Tamanaa, Khweine et Kabir et les collines de Ghebar, Sekyat, Turki, Sayed Ali et Sayed.

