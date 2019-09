Syrie : Un raid nocturne de l’armée syrienne à Idlib met fin à une section entière d’islamistes

L’attaque syrienne a entraîné la mort de 18 terroristes d’Ahrar al-Sham situés à un poste avancé

By Muraselon

Un raid nocturne spécial des forces de l’armée syrienne dans la campagne sud de la province d’Idlib a neutralisé un groupe de combattants islamistes de la taille d’un peloton qui semblent n’avoir aucune idée de ce qui les a frappés.

Les forces de raids nocturnes de l’armée syrienne ont infiltré une partie du front entre Abdeen [Abdin, Idlib] et Qusaybiya [Qasabiyeh] au cours de la nuit très tardive du jeudi au vendredi matin, attaquant des positions tactiques terroristes à l’aide d’équipement de vision nocturne, puis, après l’attaque, sont revenues aux positions gouvernementales.

Des sources rapportent [et cela est également confirmé par les médias pro-terroristes] que le raid de cette nuit dans le sud d’Idlib, près d’Abdeen et de Qusaybiya, a entraîné la mort de 18 insurgés d’Ahrar al-Sham situés à un poste avancé en face des lignes de l’armée syrienne.

À l’heure actuelle, on ne sait pas quelle unité de l’armée syrienne a participé à l’opération.

L’histoire montre que les Forces du Tigre [25e Division antiterroriste] ou la Garde républicaine syrienne mènent ce type d’opérations.

La 15e Division des forces spéciales est également connue pour ce type d’opérations depuis le début du conflit, mais rien ne prouve que cette formation sert même sur le front sud d’Idlib.

Selon toute probabilité, l’équipe de raids nocturnes de l’armée syrienne appartenait aux forces tigres, ce qui n’est pas non plus confirmé. Des informations complémentaires pourraient être communiquées dans les jours à venir afin de clarifier ce point.

Plus à l’est, le long de la ligne de contact à Idlib, l’armée syrienne a marqué une avance décisive vendredi, s’emparant de la ville fortifiée djihadiste d’At-Tamanaa [Al-Tamanah] et de ses environs, y compris un certain nombre de collines importantes.

en.muraselon.com

Adaptation Yandex