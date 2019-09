🇷🇺📹Russie : Premier tir de la corvette russe Vyshniy Volochok avec les missiles de croisière de haute précision Kalibr en mer Noire

Tir réussi pour la corvette russe Vyshniy Volochok, KGB Putin est le plus fort! Houraah😎✌

Images du premier lancement du missile de croisière de haute précision Kalibr par le petit navire missile Vyshniy Volochok en mer Noire

Le premier tir de missile du navire a eu lieu dans le cadre d’un exercice de commandement et d’état-major se déroulant ces jours-ci sur 12 champs de tir du district militaire du Sud. Le missile a été tiré sur une défense – une cible simulant le navire d’un ennemi conventionnel, situé à une distance de 40 milles marins [74 km] du lieu de tir. Tir réussi et défaite de la cible, est enregistré par les caméras des drones.

Dirigé par le colonel général Alexander Dvornikov, commandant des troupes du district militaire du Sud-Est, a mobilisé 8,2 mille hommes. Il impliquait également plus de 2 500 unités d’équipement militaire, dont une trentaine d’avions et plus de 60 hélicoptères, plus de 100 chars et jusqu’à dix navires et navires de la flotte de la mer Noire et de la flotte de la mer Caspienne.

Ministère russe de la Défense

Missile Kalibr

Adaptation Yandex

Les corvettes de classe Buyan Projet 21630 et Buyan-M Projet 21631 sont de petits navires très fortement armés. La marine russe a commandé 15, 10 sont actifs.

La corvette de missiles Vyshniy Volochok, son numéro de plaque est le 609, est un navire de guerre polyvalent doté d’une artillerie de pointe, de missiles, d’équipements anti-sabotage, de défense aérienne, de défense sous-marine et d’armements radioélectroniques [guerre électronique, brouillage].

Les navires de guerre de cette classe ont un plus grand déplacement et sont équipés des armes de précision à longue portée les plus avancées – les missiles Kalibr-NK conçus pour atteindre des cibles navales et terrestres. tass.com

La plupart des navires russes dans l’ensemble sont autonomes, peuvent combattre seul, pourvu de défense aérienne, navale, sous marine et terrestre comme la corvette Vyshniy Volochok, est toutefois prévue pour attaquer les porte-avions américains par les missiles Kalibr, équipés d’une intelligente artificielle [A.I.]. Comment attaquer le navire ou le porte-avions ennemi?. Plusieurs missiles sont tirés, les missiles Kalibr volent à quelques mètres au-dessus des vagues, à 2 mètres des vagues, à l’approche de l’objectif, les missiles Kalibr muni de l’intelligence artificielle discutent entre eux, chaque missile choisi, alors, son attaque!

… les missiles hypersoniques Zircon à plus de 7000 km/heure mettra fin aux porte-avions américains.

Des navires et sous-marins russes sont prévus d’être équipés de missiles « Zircon » ou le sont déjà ! Oups! By Yandex.