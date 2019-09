🇷🇺📹Russie : 6 pays veulent acheter le Mi-28N, l’hélicoptère d’attaque russe «Night-Hunter»

Le Mi-28N est généralement réservé aux unités de forces spéciales menant des opérations d’infiltration

Six pays de différentes régions du monde souhaitent acheter l’hélicoptère d’attaque dédié de dernière génération de la Russie, une variante spécialement adaptée aux opérations de nuit.

Selon des sources officielles russes liées à l’armée citées par l’agence de presse TASS, six pays du Moyen-Orient, de l’alliance OTSC [CSTO] et de l’Asie du Sud-Est ont demandé à acheter l’hélicoptère d’attaque Mi-28NE depuis 2015.

La Mi-28NE est la version russe destinée à l’exportation de l’hélicoptère d’attaque exclusif russe Mi-28N, qui est devenue la vedette des ventes militaires internationales en raison de son service considérable et bien documenté dans le conflit syrien.

Le Mi-28 en général est l’équivalent russe de l’AH-64 Apache, un hélicoptère d’attaque dédié à la chasse de cibles tactiques sur les lignes de front.

La variante «N» est spécialisée pour les opérations de nuit en plus de disposer d’une suite de contre-mesures plus moderne – elle s’aligne sur le modèle «E» de l’Américain AH-64.

Comme le AH-64, le Mi-28 peut être équipé de nombreuses armes offensives, notamment un canon intégré de 30 mm, des roquettes et des missiles antichars guidés, quelle que soit la configuration choisie.

Le Mi-28 est également doté de la capacité de tirer des missiles antiaériens guidés afin de neutraliser les avions ennemis volant à basse altitude près de la ligne de front, ce qui est probablement sous la forme de forces d’hélicoptères opposées.

Contrairement au Mi-24, plus nombreux, qui est l’hélicoptère d’attaque de base et les hélicoptères de combat transportant des troupes pour les unités de l’armée, le Mi-28 est généralement réservé aux unités de forces spéciales menant des opérations d’infiltration.

Joukovski, Région de Moscou, le 29 août – Six clients étrangers ont envoyé des demandes d’achat pour l’hélicoptère d’attaque russe Mi-28NE, a déclaré vendredi, le service de presse du service fédéral pour la coopération technique militaire au salon aéronautique international MAKS-2019.

Le Mi-28NE est un hélicoptère d’attaque tous temps. Ses tâches principales consistent à éliminer les véhicules blindés et les cibles aériennes à basse vitesse, à effectuer des missions de reconnaissance aérienne et à identifier les cibles pour les hélicoptères et les avions de combat. Il est armé de missiles guidés et non guidés et d’un canon de 30 mm.