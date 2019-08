🇷🇺📹Russie : Les sous-marins nucléaires russes Yuriy Dolgorukiy et Tula tirent des missiles Bulava et Sineva en mer de Barents

Les missiles balistiques sous-marins et tous les systèmes de missiles navales ont été confirmés! Pour le KGB Putin, c’est OK!😎

Les sous-marins nucléaires « Tula » et « Yuri Dolgorukiy » ont tiré les missiles balistiques « Sineva » et « Bulava » [Boulava] de la région polaire de l’océan Arctique et de la mer de Barents.

Les options d’ogives de missiles ont achevé le cycle complet du programme de vol et ont permis d’atteindre des cibles dans le champ de tir de Chizha dans la région d’Arkhangelsk et de Kura [Koura] dans la péninsule du Kamtchatka.

Au cours des lancements, les caractéristiques techniques spécifiées des missiles balistiques sous-marins et la capacité de fonctionnement de tous les systèmes de missiles navales ont été confirmées.

Adaptation Yandex