Les S-500 évoluent à une vitesse de Mach 20, 24 696 km/heure

Le système de défense antiaérienne russe S-500 est capable de détruire tous types de cibles balistiques et d’opérer au-delà de l’atmosphère. fr.sputniknews.com

Selon les données de sources ouvertes, le complexe S-500 Prometeï est d’ores et déjà capable de détruire des objets à une distance de 500 kilomètres minimum. À titre de comparaison, le « plafond » actuel de la version précédente de ce système de défense antimissile S-400 Triumph est de 600 km. Quelle sera la portée maximale définitive du S-500 ? fr.rbth.com

Le système S-500 utilisera le principe de traitement séparé de la tâche, qui consiste à détruire aussi bien des cibles balistiques qu’aérodynamiques.

Conformément à ce principe, des missiles différents seront installés dans des conteneurs d’aspect identique, ce qui permettra à un seul complexe, selon ses promoteurs, d’éliminer tout type de cible: non seulement les avions et les drones quelle que soit leur vitesse ou altitude, mais également des missiles à moyenne portée, des missiles de croisière hypersoniques volant à plus de cinq fois la vitesse du son et même les ogives des missiles intercontinentaux. Le S-500 serait capable de détecter et d’engager simultanément jusqu’à 10 cibles hypersoniques balistiques volant à une vitesse de 5 km/s [18 000 km/h] jusqu’à une limite de 7 km/s [Mach20]. L’altitude de la cible peut être aussi élevée que 180 à 200 km.

Le principe de traitement séparé avait déjà été appliqué avec le S-400 Triumph, mais les capacités du S-500 seront encore plus poussées. fr.wikipedia.org

Je pense dans un avenir proche, un accord de défense Russie-Liban, mettra les sionistes d’Israel à genoux, cette approche, dans les analyses de Yandex, est déjà sur l’échiquier du KGB Putin. Il n’y a aucun doute.

Des S-500 en Syrie, c’est une mesure de souveraineté territoriale du peuple de la Syrie, Yandex.

Défier Poutine, ne serait pas bon pour votre matricule, KGB Putin…