📹Russie : Le drone-espion russe Altius-U effectue son premier vol

Le drone russe aurait un rayon d’action de 7.000 km

Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo du premier vol du drone Altius-U

Le vol a eu lieu pendant 32 minutes à une altitude pouvant de 800 mètres en mode entièrement automatique sur l’un des aérodromes de test. Tous les systèmes du complexe fonctionnaient normalement.

L’Altius-U – La version définitive du drone, créée à la suite du développement et des essais de plusieurs de prototypes.

Le complexe est capable de réaliser un ensemble de missions de reconnaissance en utilisant des moyens optiques, de radio-électronique et radar et de rester en vol pendant plus de 24 heures.

La masse de l’appareil est d’environ 6 tonnes. Les caractéristiques complexes sont l’utilisation d’un système de contrôle par satellite, ce qui rend son rayon d’action pratiquement illimité.

Ministère russe de la Défense

Adaptation Yandex

Le drone de reconnaissance stratégique Altius-U a une masse au décollage d’environ 6 tonnes et l’envergure des ailes de 28 m. Fabriqué en matériaux composites, l’appareil a une faible signature radar. D’après les médias russes, il a deux propulseurs diesel de 500 CV et doit être équipé d’une station de reconnaissance optoélectronique et d’un radar latéral à antenne active. Il aurait un rayon d’action de 7.000 km. fr.sputniknews.com