📹Macron à Poutine : C’est par là, président Poutine! Si je veux, répond le KGB Putin! HaHaHa!😎😅😂

Le président Vladimir Poutine – Je voudrais rappeler et répéter ici, en France, que nous assumons un engagement unilatéral sur les missiles, mais nous ne les déploierons nulle part à moins que les Etats-Unis les déploient

Nous avons l’impression qu’ils ne nous entendent tout simplement pas. Cela dit, je pense que les Européens sont intéressés à nous écouter et à réagir de manière appropriée

Président de la République française Emmanuel Macron : Je vais dire quelques mots à la presse et répondre à quelques questions avant de nous mettre au travail.

Avant de commencer, je voudrais dire que je suis très heureux de recevoir M. Poutine aujourd’hui. Je tiens à le remercier pour sa visite à Bregançon. Nous avons prévu une discussion animée pour aujourd’hui. C’est la prochaine étape après nos réunions de Versailles et de Saint-Pétersbourg et notre dernière réunion à Osaka. Aujourd’hui, nous nous réunissons dans ce lieu symbolique de la Méditerranée, qui a toujours été d’une grande importance dans nos relations bilatérales, et de nombreux artistes, écrivains et musiciens russes ont vécu dans cette région – Nabokov, Turgenev, Stravinski et de nombreuses autres figures culturelles. Ils y ont toujours trouvé l’inspiration.

La discussion d’aujourd’hui est très importante pour moi, car nous vivons aujourd’hui une période historique. Nous parlerons certainement d’abord des crises – nous en avons parlé à Osaka – nous parlerons de l’Iran et des possibilités de désescalade dans ce pays. Au cours des dernières semaines, nous avons travaillé d’arrache-pied sur ce dossier et nous avons présenté de nombreuses propositions. Nous restons également en contact avec le président Trump et avec le président Rouhani, pour faire en sorte que l’Iran adhère toujours au JCPOA.

Nous parlerons également de l’Ukraine, de la crise ukrainienne, des choix faits par le président Zelensky et de la position qu’il a prise récemment. Je sais que le président Poutine lui a parlé plusieurs fois ces derniers jours. Nous pouvons donc en parler, préparer les réunions futures et, avec M. Zelensky, Vladimir Poutine et Mme Merkel, nous allons essayer d’envisager la possibilité de nous réunir en Normandie dans quelques semaines.

Nous discuterons également de la Syrie, où beaucoup de travail a été fait, également main dans la main, ces derniers mois. Par exemple, à Saint-Pétersbourg et à Istanbul, nous avons jeté les bases de plusieurs opérations humanitaires et développé de nouvelles initiatives.

Aujourd’hui, nous sommes très préoccupés par les événements d’Idlib. Les habitants d’Idlib sont constamment bombardés ; des civils et des enfants meurent. Je crois qu’il s’agit d’une urgence et nous devons faire tout notre possible pour que le cessez-le-feu approuvé à Sotchi soit respecté.

Bien entendu, nous nous efforcerons de fixer des échéances politiques, diplomatiques et constitutionnelles pour nous acquitter de nos responsabilités. Beaucoup de travail a été fait pour amener toutes les parties à tenter de parvenir à la stabilité et à la restauration de la Syrie.

Bien sûr, ces crises seront le sujet principal de nos discussions aujourd’hui, car dans quelques jours, la France accueillera un sommet du G7 où nous discuterons également de ces sujets. C’est pourquoi je voudrais en discuter avec M. Poutine avant le sommet.

Nous avons de nombreux sujets de discussion, y compris, bien sûr, la sécurité collective et le désarmement. Des décisions sur le Traité INF ont été prises et nous devons maintenant construire l’avenir de notre sécurité européenne commune. J’espère que nous aurons une discussion approfondie à ce sujet.

Nous discuterons également des changements climatiques. Je sais qu’une décision très importante a été prise récemment en Russie : ratifier l’accord de Paris. C’est un pas très important de la part de la Russie. Je veux dire que soutenir l’agenda de Paris est une étape très importante.

Je voudrais également exprimer mes condoléances pour les terribles incendies qui ont éclaté en Sibérie cet été. Il est vrai que l’agenda climatique est à nouveau vital.

Je voudrais dire qu’aujourd’hui le monde vit un moment historique ; l’approche multilatérale est souvent critiquée, et nous devrions réfléchir aux moyens de reconstruire ce monde et cet ordre. Cela signifie que nous devons rechercher de nouveaux mécanismes de coopération qui nous seront utiles à tous.

Dans ce cas, dans ce contexte, nos relations bilatérales ainsi que les relations entre la Russie et l’Union européenne jouent un rôle clé et déterminant.

Je pense à tout ce qui s’est passé au cours des dernières décennies, à ce qui a réussi à nous séparer. Je sais que la Russie est un pays européen dans son cÅ“ur. Et nous croyons en une Europe qui s’étend de Lisbonne à Vladivostok.

Le grand écrivain russe Dostoïevski a dit : « Les Russes ont une particularité par rapport aux autres nations européennes. Un Russe devient le plus Russe quand il est le plus européen. » En d’autres termes, il est nécessaire que les Russes fassent partie du monde européen. C’est pourquoi je crois en ce concept européen. Je pense que nous devrions reconstruire et réviser l’architecture de confiance entre la Russie et l’Union européenne. La France jouera pleinement son rôle à cet égard.

Comme vous le savez, nous faisons face à de nouvelles menaces communes, que ce soit dans le domaine nucléaire, la cybersécurité ou d’autres domaines. Nous devons développer un agenda commun et des méthodes communes pour combattre et résoudre ces conflits.

La Russie étant un pays européen, elle occupe une place à part entière dans la famille européenne. C’est pourquoi la France a fait tout son possible pour que la Russie revienne au Conseil de l’Europe. Et puisque la France préside le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, nous avons réussi à saisir cette occasion pour prendre les mesures nécessaires.

Étant donné que des principes fondamentaux tels que la liberté d’expression et d’expression sont très importants pour le Conseil de l’Europe, il est nécessaire de mettre en Å“uvre toutes ces libertés sur le territoire de la Russie également, car la Russie est un pays européen.

Je pense que la présence de M. Poutine ici à Bregançon est très importante. Et je suis très heureux que nous passions plusieurs heures ensemble.

Merci, Monsieur le Président, merci, cher Vladimir, d’être venu à Bregançon aujourd’hui, d’avoir trouvé le temps de le faire. Je suis très heureux de vous voir ici. Je vous remercie.

Président de la Russie Vladimir Poutine : Je voudrais remercier le Président de la France de m’avoir invité dans ce merveilleux lieu, sa résidence officielle. Depuis l’hélicoptère, nous avons eu une vue d’ensemble de cette partie de la France et nous avons pu voir à quel point elle est belle. M. Macron a eu la gentillesse d’asseoir notre délégation à l’ombre pendant que lui et sa délégation sont assis au soleil, alors je vais essayer d’être bref, bien que je doive répéter certains points.

Bien entendu, nous accorderons toute l’attention voulue et trouverons le temps de discuter des relations bilatérales. Je tiens à noter sur ce point qu’à l’initiative du Président de la République française, nous développons le dialogue avec la société civile, le dialogue Trianon, en plus de nos domaines traditionnels de coopération.

Pour ce qui est des liens commerciaux et économiques, ils se sont développés récemment. Le commerce se développe, même si, à vrai dire, il y a eu un certain ajustement au cours du premier semestre de cette année. Je crois qu’il y avait de bonnes raisons à cela. Il y a un élément positif : la balance commerciale se stabilise.

Permettez-moi de rappeler que l’investissement cumulé des entreprises russes dans l’économie française dépasse les 3 milliards – c’est en dollars ; le chiffre des investissements français dans l’économie russe est de 17 milliards de dollars.

Au total, 500 entreprises françaises sont actuellement actives sur le marché russe, et j’ai le plaisir de rencontrer régulièrement des hommes d’affaires français. Une réunion régulière avec eux a eu lieu à Moscou récemment, il y a quelques mois.

En ce qui concerne l’ordre du jour international, j’espère certainement que nous discuterons des questions de sécurité internationale. Monsieur le Président a mentionné des problèmes dans ce domaine, et ils existent. Je voudrais rappeler que ce n’est pas la Russie qui s’est retirée unilatéralement du traité ABM. Nous n’avons pas non plus renoncé au Traité INF. La prorogation du Traité sur les armes stratégiques offensives START III est maintenant à l’ordre du jour. Nous n’avons pas encore vu d’initiatives de la part de nos partenaires américains, bien que nos propositions soient sur la table.

Nous sommes préoccupés par le traité d’interdiction des essais nucléaires et la militarisation potentielle de l’espace extra-atmosphérique, et nous avons ici quelque chose à discuter. Nous voudrions même discuter de ces points en détail pour clarifier la position de la France sur ces questions vitales, y compris la militarisation de l’espace.

Je voudrais rappeler et répéter ici, en France, que nous assumons un engagement unilatéral sur les missiles à moyenne et courte portée. Si de tels systèmes d’attaque sont déployés par les États-Unis, nous les aurons aussi, mais nous ne les déploierons nulle part à moins que des systèmes américains comme celui-ci n’apparaissent.

Malheureusement, nous n’avons pas encore entendu de réponse à ce que nous avons exprimé à maintes reprises en public. Nous avons l’impression qu’ils ne nous entendent tout simplement pas. Cela dit, je pense que les Européens sont intéressés à nous écouter et à réagir de manière appropriée.

Enfin, nous ne manquerons pas de parler des conflits régionaux. Bien sûr, nous parlerons du sud-est de l’Ukraine, du Donbass. Je parlerai à M. le Président de mon récent contact avec le président nouvellement élu de l’Ukraine. Il y a certaines choses à cet égard qui peuvent également être discutées et qui nous donnent un optimisme prudent.

Nous parlerons certainement de la Syrie. Je voudrais faire remarquer qu’avant la signature des accords correspondants à Sotchi, comme l’a dit le président, sur la démilitarisation d’une partie de la zone Idlib, environ 50 % de ce territoire était sous contrôle terroriste, et ce chiffre est maintenant de 90 %. Nous observons constamment des raids à partir de là , et plus encore, nous voyons des terroristes se déplacer de cette région vers d’autres parties du monde, ce qui est extrêmement dangereux.

Il y a également eu de nombreuses tentatives d’attaque de notre base aérienne de Hmeimim [Khmeimim] depuis la zone d’Idlib, de sorte que nous soutenons les efforts de l’armée syrienne pour mener des opérations locales visant à neutraliser ces menaces terroristes.

Je voudrais vous rappeler que personne n’a jamais dit que les terroristes avaient la possibilité de se concentrer dans la zone Idlib et de se sentir à l’aise pour y opérer. Au contraire, il a été souligné que la lutte contre les terroristes se poursuivrait.

Un autre sujet important est bien sûr la Libye. Nous devons parvenir à la réconciliation entre les parties au conflit. J’aimerais beaucoup connaître l’attitude de la République française et du Président de la République française à ce sujet, afin que nous puissions coordonner nos efforts.

Nous sommes reconnaissants à la France pour sa position au sein du Conseil de l’Europe en faveur du retour massif de la délégation russe. Je pense que cela facilitera l’établissement de relations normales, à part entière et de confiance en Europe. Je compte sur le soutien de la France pour construire des relations avec l’Union européenne dans le même esprit.

C’est loin d’être une liste complète de ce dont nous allons discuter aujourd’hui. Mais la coopération interpersonnelle en fait certainement partie. M. Macron vient d’en parler. En effet, la Russie et la France entretiennent d’étroites relations de coopération dans ce domaine et nous avons de nombreux sujets à discuter ici.

Pour l’année prochaine, nous prévoyons d’organiser un certain nombre d’événements en France dans le cadre des Saisons dites russes. Au total, 270 événements dans la quasi-totalité des départements et des grandes villes de France. J’espère qu’il sera très intéressant et positif tant pour le public français que pour les artistes russes. Ce sera une nouvelle étape sur la voie de l’établissement de relations à grande échelle entre nos pays.

Je vous remercie beaucoup.

Emmanuel Macron : Merci, Vladimir !

Je crois que nous allons répondre à quelques questions de part et d’autre. Bienvenue.

Question : Monsieur Macron, vous avez dit qu’au cours de cette réunion, vous pourriez convenir avec les quatre dirigeants des conditions de la tenue d’un sommet en Normandie. Vous, Monsieur Poutine, vous avez dit à plusieurs reprises que certaines conditions préalables sont nécessaires pour ce type de sommet, car personne n’a besoin d’une réunion pour se réunir. Les bonnes conditions ont-elles été remplies et quelles sont-elles ? Je vous remercie.

Emmanuel Macron : Nous allons certainement en discuter. Il y a un nouveau facteur, à savoir, M. Zelensky, président élu de l’Ukraine, et son attitude depuis qu’il a pris ses fonctions. Il convient de noter que M. Zelensky a pris plusieurs mesures courageuses concernant le conflit, qui dure depuis maintenant cinq ans et qui a fait que des civils vivent dans des conditions terribles.

Nous devrions nous rappeler le rôle régional de la Russie. M. Zelensky a pris plusieurs mesures à court terme, et nous en discuterons avec M. Poutine et partagerons notre analyse et nos opinions. J’espère que dans les heures, les jours et les mois à venir, nous verrons de nouvelles tendances qui nous permettront d’avoir une discussion utile et de progresser. Il y a aussi des problèmes de sécurité. J’ai exprimé mes condoléances à M. Zelensky pour les victimes de l’incident survenu en Ukraine le 4 août. Nous en reparlerons dans quelques heures.

Je suis tout à fait d’accord avec vous pour dire que nous devrions organiser le sommet des Quatre de Normandie à condition d’obtenir des résultats tangibles et de ne pas tenir une réunion uniquement pour le plaisir de la réunion. Nous discuterons de toutes les mesures que nous pouvons prendre de part et d’autre. Notre réunion des conseillers en protocole aura lieu dans quelques jours pour préparer le prochain sommet [Normandy Four].

Vladimir Poutine : En ce qui concerne le format Normandie, j’ai vraiment cru et je crois maintenant que toute réunion, y compris une réunion en format normandie, devrait apporter des résultats concrets. À mon avis, nous devrions nous concentrer sur ce dont nous avons convenu dans le passé ; nous devons poursuivre ces objectifs. Par exemple, en 2016, nous avons fait un gros compromis en modifiant l’application de la loi sur le statut spécial du Donbass. À l’époque, l’ancien président Porochenko avait insisté pour que cela change. Le président actuel et, à l’époque, ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne, M. Steinmeier, a présenté une proposition de compromis. Nous l’avons accepté ; nous avons accepté le compromis visant à mettre en Å“uvre la loi sur le statut spécial du Donbass sur une base temporaire le jour des élections et sur une base permanente après que les responsables respectifs de l’OSCE auront examiné et confirmé les résultats. Eh bien, nous devons le faire, pour arranger ça d’une façon ou d’une autre.

Il en va de même pour d’autres questions, comme l’amnistie et ainsi de suite. Il y a plusieurs questions sur lesquelles nous devons parvenir à un accord. Je pense que nous en discuterons et que nous devons le faire de notre mieux. À mon avis, il n’y a pas d’alternative au format Normandie et nous le soutenons certainement.

Question : J’ai une question pour chacun d’entre vous. Monsieur Poutine, considérez-vous la France comme un partenaire solide, plus solide que lors de votre précédent mandat de cinq ans ? Pensez-vous qu’un rapprochement soit possible avec la France de M. Macron ? Par exemple, l’adhésion au club du G8 vous manque ? Aimeriez-vous retourner au G8 ?

Monsieur Macron, vous vous rapprochez de la Russie de M. Poutine, alors que M. Poutine ne partage pas vos aspirations démocratiques libérales, alors que la crise dans l’est de l’Ukraine s’aggrave et que l’Idlib connaît une véritable catastrophe humanitaire. Que peut donc espérer la France d’un tel comportement ?

Vladimir Poutine : En ce qui concerne l’importance de la France pour la Russie, la France a toujours été l’un de nos principaux partenaires en Europe et dans le monde. Avec la France, nous sommes sortis victorieux de la lutte contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale, et je suis reconnaissant au Président d’avoir accepté notre invitation à assister à une cérémonie marquant cette occasion le 9 mai prochain.

Mais, bien sûr, nos relations avec la France ont des racines historiques plus profondes. La France est un membre permanent du Conseil de sécurité, une puissance nucléaire, et joue un rôle important dans la prise de décision en matière de sécurité internationale et, je crois, dans les relations Russie-UE. Bien sûr, nous comprenons et nous sommes conscients des processus décisionnels de l’UE, mais le soutien de la France sur un certain nombre de questions, y compris sur la question que j’ai mentionnée précédemment concernant le retour de la Russie au Conseil de l’Europe, a joué un rôle important, sinon essentiel. Je pense donc qu’il n’est pas nécessaire de faire des commentaires supplémentaires ou de prouver que nous prenons la coopération avec la France très au sérieux. Je ne parle même pas de l’aspect économique.

J’ai déjà dit, mais il faut le répéter, que 500 entreprises françaises sont présentes sur le marché russe. Je vous assure que cela soutient un grand nombre d’emplois en France, car les entreprises françaises fournissent de nombreux produits sur le marché russe. Nous soutenons l’activité économique en France. Nous pourrions faire encore plus s’il y avait une normalisation complète et complète des relations entre la Russie et l’Union européenne.

Nous sommes deux puissances nucléaires ; nous sommes deux membres permanents du Conseil de sécurité. Nous devons pouvoir trouver un terrain d’entente. Même si nous avons des divergences sur certaines questions, nous devons quand même travailler ensemble. Par conséquent, je voudrais rappeler ce que M. Poutine a dit à propos de la démocratie libérale.

Soit dit en passant, comme vous le savez, lorsque nous parlons de libéralité, le sens diffère parfois parce qu’il y a aussi le libéralisme politique. Cela nous ramène à l’Europe de la Renaissance. Peut-être, je ne connais pas assez bien l’histoire nationale. Peut-être ai-je oublié les liens particuliers que Catherine la Grande entretenait avec nos philosophes, nos écrivains et nos personnages au siècle des Lumières.

Ainsi, la Russie a le libéralisme politique, le libéralisme économique. Comme vous le savez, chaque société est en constante évolution, et chaque société a des niveaux différents de conservatisme. Il est donc nécessaire de discuter et d’expliquer ces notions.

Je pense que deux années sont insignifiantes au niveau de nos sociétés. C’est pourquoi je pense que nous devrions faire aujourd’hui de nouveaux efforts pour construire une nouvelle architecture de sécurité européenne pour nos pays. Nous travaillerons également sur l’agenda climatique.

Tout cela signifie que nos deux pays sont des puissances majeures. Des puissances qui ont des liens économiques très forts. Nous avons aussi des idéaux communs ; c’est pourquoi nos soldats, nos militaires, ont combattu ensemble du même côté plusieurs fois dans l’histoire. C’est exactement la raison pour laquelle je pense que nous devons poursuivre notre dialogue. Naturellement, nous ne serons probablement pas en mesure de résoudre tous nos différends aujourd’hui, mais il faut le faire.

La Russie entretient des relations privilégiées avec le monde occidental. Cela fait partie de l’âme russe. Mais à proprement parler, l’Europe n’est pas le monde occidental tout entier. Nous en faisons partie. L’Europe doit simplement réviser sa conception de la souveraineté. Elle a des alliés et elle doit jouer son rôle dans un monde où l’hégémonie occidentale est continuellement remise en question. C’est pourquoi le dialogue entre l’Union européenne et la Russie est absolument nécessaire pour que l’Union européenne retrouve son poids, reprenne son rôle. Cela prendra du temps. Comme je l’ai dit, nous ne pourrons pas tout résoudre aujourd’hui, mais nous travaillerons sur tout cela aujourd’hui et à l’avenir.

Vladimir Poutine : Quant au G8, que vous avez mentionné, il n’existe pas. Comment puis-je retourner dans une organisation qui n’existe pas ? On l’appelle aujourd’hui le G7.

En ce qui concerne un format possible pour huit pays, nous ne rejetons rien. C’était au tour de la Russie d’accueillir un sommet du G8, mais nos partenaires ne sont pas venus. Nous attendons avec impatience de voir nos partenaires en tout temps, mais dans le cadre du G7.

Mais d’autres organisations internationales jouent un rôle notable et substantiel dans les affaires internationales. Le G20, par exemple.

[M. Maron n’a pas répondu à la question – Monsieur Macron, vous vous rapprochez de la Russie de M. Poutine, alors que M. Poutine ne partage pas vos aspirations démocratiques libérales, alors que la crise dans l’est de l’Ukraine s’aggrave et que l’Idlib connaît une véritable catastrophe humanitaire. Que peut donc espérer la France d’un tel comportement ?]

