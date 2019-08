Vladimir Poutine : Réunion des membres permanents du Conseil de sécurité de Fédération de Russie

Personne n’a rigolé à la blague du président Poutine, chers camarades de l’Union Soviétique URSS! HaHaHa! 😎😅😂

Kremlin

Vladimir Poutine a tenu une réunion ordinaire avec les membres permanents du Conseil de sécurité

Ont assisté à la réunion le Premier ministre Dmitri Medvedev, la Présidente du Conseil de la Fédération Valentina Matviyenko, le Président de la Douma d’Etat Vyacheslav Volodin, le chef de cabinet du Cabinet du Président Anton Vaino, le Secrétaire du Conseil de sécurité Nikolai Patrushev, le Ministre Vladimir Kolokoltsev, le Ministre des affaires intérieures Sergei Lavrov, le Ministre de la défense Sergei Shoigu, le Directeur du Service de sécurité fédéral Alexander Bortnikov et le Directeur du Renseignements extérieurs Sergei Naryshkin.

Le président de la Russie Vladimir Poutine : Bonjour, chers collègues.

Pour commencer notre réunion, je voudrais vous informer que j’ai signé le décret exécutif pour décorer l’équipage de l’avion qui a récemment fait un atterrissage d’urgence à l’aéroport Joukovski. Le capitaine et son copilote ont reçu le titre de héros de la Russie. Le reste de l’équipage a reçu l’Ordre de la vaillance. J’espère que nous aurons aussi peu d’incidents de ce genre que possible, ou mieux pas du tout. Cependant, nous pouvons nous réjouir de savoir que l’équipage était bien entraîné. C’est la première fois.

Deuxièmement, nous nous sommes réunis aujourd’hui à Anapa à l’invitation de M. Patrushev. Il nous a montré un excellent complexe de volley-ball. Nikolai Patrushev est impliqué dans le volley-ball depuis longtemps et aide les athlètes, les experts, les entraîneurs et les médecins qui travaillent avec nos équipes nationales et forment la prochaine génération. Maintenant, les équipes vont aux championnats du monde juniors. Le complexe de Sochi est très bien, je l’ai vu aussi.

Bien sûr, nous devrions prêter attention à de tels projets. Je vous demande d’envoyer ce signal à tous les organismes et au gouvernement, afin que non seulement le ministère des Sports, mais aussi les initiatives privées, dans la mesure du possible, participent au développement de la condition physique et du sport.

Nous savons combien il est important pour la santé de la nation et pour la réalisation d’objectifs clés, y compris ceux liés à la longévité et à la santé des citoyens russes, ainsi qu’aux réalisations dans le sport professionnel que tous ceux qui aiment le sport aspirent à atteindre ainsi que tous les fans, afin que nous puissions organiser des événements comme lorsque nous avons accueilli la Coupe du monde et les Jeux olympiques, et rester à l’avant-garde dans les autres sports aussi, et apporter la joie à nos supporters.

En ce qui concerne la séance d’aujourd’hui, des travaux préparatoires ont été réalisés sur un certain nombre de questions que nous devons aborder. Discutons-en.

Checkpoint Charlie

Ce n’est juste un délire de Yandex, une analyse de l’image, les membres de sécurité, visages fermés, un moment de gravité extrême, on pourrait observer un moment de prières, les mains moites, les sourcils au « Garde à vous », dans leurs intentions, sont prêts à donner des solutions au président de la Russie. Pour Poutine, après Dieu, l’Orthodoxie, rien n’est au-dessus de la nation du peuple russe, même pas le président Vladimir Poutine.

Le président Poutine n’a pas dit « chers camarades de l’Union Soviétique URSS! ». Poutine aurait pu le dire il y a quelques années, nous n’allons pas rentrer dans le fantasme des occidentaux qui sont toujours coincés dans leur guerre froide, pour eux, ils ne savent pas, le président Poutine a pris un autre chemin, une autre voie.

Au temps de la guerre froide, les occidentaux ne savaient pas que les soviétiques cherchaient la paix, s’ils avaient l’intention d’envahir l’Europe, il y avait 80 divisions blindées stationnées à Berlin en face du « Checkpoint Charlie » en RDA à 2 heures et 30 minutes de Strasbourg.

S’ils avaient voulu, les soviétiques de l’URSS! 3000 chars T-80 avec des moteurs sur-alimentés, prêts à bondir, avaient été préparés pour atteindre la Manche en moins de 24 heures.

