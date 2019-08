Les forces du Tigre dans la bataille à Khan Cheikhoun

By Muraselon

L’agence de presse Anna News a publié une vidéo de 22 minutes présentant les avancées de l’armée syrienne autour de la ville de Khan Cheikhoun dans le sud de la province d’Idlib après sa capture d’Al-Hobait.

Plus précisément, le documentaire de Anna News couvre une avancée majeure à l’est d’Al-Hobait, le long de la frontière provinciale Idlib-Hama, vers les portes ouest de Khan Cheikhoun, où l’armée syrienne a saisi Kafr Ayn et Tal As, donnant aux unités de soutien-feu le contrôle du tir en visibilité directe sur certains secteurs de la ville.

L’armement spécial habituel de la Division des Forces du Tigre est présenté dans la vidéo, y compris les chars de combat principaux T-90A, les fusils d’assaut à visée nocturne et les drones de visée [acquisition des objectifs] pour le guidage des munitions aériennes et d’artillerie de précision.

L’équipage de Anna News embarqué avec l’armée syrienne pendant l’opération de prise de Tal As a noté le degré plus qu’habituel de bombardement des terroristes contre les unités de l’armée syrienne en progression, en particulier en termes de salves de roquettes Grad.

en.muraselon.com

Adaptation Yandex

Syrie, en route pour Khan Cheikhoun

Lorsque les dernières lueurs du soleil se sont éteintes à l’horizon, la machine des forces du Tigre s’est mise en marche. Mais les mouvements syriens ne sont pas passés inaperçus. Les détachements des terroristes se préparaient à recevoir les Tigres de tout ce qu’ils avaient. Nous avons été particulièrement frappés par le nombre d’obus d’artillerie que les terroristes ont tiré sur nous. Après avoir pris la hauteur stratégique de Tal As, la ville stratégique de Khan Cheikhoun était clairement visible. Tout le monde s’attendait à ce que les troupes aillent plus loin pour prendre d’assaut la ville, mais à la place, les troupes se sont tournées vers le nord… By Anna News