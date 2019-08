🇻🇪🇷🇺Venezuela-Russie : Sergei Shoigu et Vladimir Padrino renforcent leur coopération

Thanks, président Poutine « Venezuela, Ami pour toujours »

By Vladimir Padrino

« Nous avons eu une conversation fructueuse avec le ministre de la Défense de la Fédération de Russie, le général Sergei Shoigu, dans le cadre de la coopération technique militaire que nous avons depuis 2001, qui s’est renforcée jour après jour », a déclaré Vladimir Padrino.

Con el objetivo de mantener una relación dinámica y fuerte, hemos firmado nuevos acuerdos de cooperación con la Federación de Rusia. Esto se traducirá en más intercambio en materia de educación, capacitación y ejercicios combinados en los ámbitos terrestres, acuaticos y aéreos. pic.twitter.com/aGYTu2AdMX — Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) August 15, 2019

Afin de maintenir une relation dynamique et forte, nous avons signé de nouveaux accords de coopération avec la Fédération de Russie. Cela se traduira par davantage d’échanges en matière de connaissances au combat, de formation et d’exercices combinés terrestres, navales et aériennes.

