📹Russie : Deux bombardiers stratégiques russes Tu-160 atterrissent près de l’Etat américain de l’Alaska

MOSCOU, 14 août, Xinhua – Deux bombardiers stratégiques russes Tu-160 ont effectué un long vol sans escale jusqu’à l’aérodrome d’Anadyr, dans la région russe de Tchoukotka, non loin de l’Etat américain de l’Alaska, a annoncé mercredi le ministère russe de la Défense.

Les bombardiers ont effectué un vol de plus de huit heures, parcourant plus de 6 000 km sans ravitaillement en carburant. Ce vol leur a permis d’atteindre la région la plus à l’est de la Russie, une zone qui n’est séparée de l’Alaska que par le détroit de Béring, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le ministère a déclaré que cette manÅ“uvre faisait partie d’un exercice aérien tactique prévu de longue date. L’exercice implique une dizaine d’appareils aériens, dont des bombardiers stratégiques Tu-160 et Tu-95MS et des avions de ravitaillement Il-78.

L’exercice durera jusqu’Ã la fin de la semaine.

