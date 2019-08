La présence des sionistes dans la région serait une menace pour Israel

Ce qui est écrit – Dès les premiers coups de feu contre l’Iran, le Hezbollah attaquerait les colonies israéliennes en Palestine – Les Gardiens de la révolution islamique de l’Iran raserait Tel-Aviv et Haifa en Israel

Ce ne sont pas les saintes écritures, ce sont des missions programmées du Hezbollah et de l’Iran, quiconque, peu importe l’ennemi les attaquerait, détruira Israel, ce que a analysé Yandex

Au moindre coup de feu contre l’Iran, les « Taliban » sont aussi programmés pour détruire Israel

Le chef de la marine iranienne aux « pillards » du Moyen-Orient américain : Partir maintenant ou faire face à un « retrait humiliant »

Auparavant, un commandant supérieur de l’armée iranienne avait affirmé que les navires de guerre américains avaient été « poussés à s’arrêter » à 200 milles marins du détroit d’Ormuz et avaient commencé à se retirer de la région « en raison du pouvoir dissuasif des forces armées iraniennes ». L’armée américaine ne s’est pas prononcée sur cette revendication.

Le Contre-amiral Hossein Khanzadi, commandant de la marine iranienne, a appelé les « ennemis » américains, britanniques et israéliens de l’Iran à quitter immédiatement la région du golfe Persique sous peine d' »humiliation ».

« Les ennemis de la région devraient savoir que l’ère du pillage des richesses de la région est révolue. Les pillards doivent donc quitter la région dès que possible, faute de quoi un retrait humiliant les attend », a déclaré Khanzadi, dans ses propos cités par Press TV.

« L’ère des cascades hypocrites et de l’errance libre dans le golfe Persique est révolue », a ajouté le commandant, avertissant que « les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et le régime sioniste doivent savoir qu’un front naval de résistance islamique est en gestation ».

Khanzadi a également souligné que les puissances étrangères opérant dans le Golfe gaspillaient des ressources et risquaient la vie de leurs soldats en les déployant à des milliers de kilomètres de leurs côtes nationales.

Le contre-amiral a accusé « certaines puissances arrogantes » de « ne pas prendre conscience » de l’importance de « l’amitié, de la coopération, de la solidarité et d’une compréhension collective de l’environnement maritime », qui, selon lui, sont essentielles au maintien de « la paix et la sécurité collectives » dans cette région.

Des responsables iraniens se sont entretenus avec leurs homologues d’autres pays de la région sur les perspectives de création d’une coalition régionale de sécurité du Golfe. La semaine dernière, le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Amir Hatami, s’est entretenu avec les ministres de la Défense du Qatar, d’Oman et du Koweït sur les moyens d’assurer la sécurité dans le Golfe, et a averti qu’une coalition militaire dirigée par les Etats-Unis, notamment avec la participation israélienne, ne ferait qu' »accroître l’insécurité dans la région ».

Auparavant, de hauts responsables iraniens, dont le président Hassan Rouhani et le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, avaient également mis en garde les Etats-Unis et leurs alliés contre une « coalition de sécurité maritime » du Golfe, affirmant que l’Iran était parfaitement capable d’assurer la sécurité dans la région.

Les Etats-Unis ont invité de nombreux alliés, dont le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, la Corée du Sud, le Japon, la Belgique et la Norvège, entre autres, à rejoindre leur coalition maritime dans le Golfe fin juin, mais jusqu’à présent, seule Londres a répondu positivement à cette idée. Selon les médias israéliens, Tel-Aviv a également exprimé son engagement envers la coalition dirigée par les Etats-Unis, connue sous le nom d' »Opération Sentinelle », avec le ministre des Affaires étrangères Israël Katz qui aurait déclaré que son pays fournirait un soutien et une assistance en matière de renseignement dans des « domaines non spécifiés ». L’Iran a rejeté catégoriquement cette idée, avertissant qu’une présence militaire israélienne dans la région constituerait une « menace claire » pour la sécurité nationale iranienne.

Les États-Unis ont entamé des pourparlers sur la formation d’une coalition maritime dans le golfe Persique après de multiples attaques contre des pétroliers commerciaux à la mi-mai et à la mi-juin, que Washington a imputées à l’Iran. Téhéran a nié ces allégations et a accusé les États-Unis et leurs alliés, dont Israël, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, d’essayer d’attiser les tensions. Le Royaume-Uni a annoncé son intention de créer sa propre coalition à la fin du mois de juillet, après que l’Iran eut saisi un pétrolier battant pavillon britannique qui, selon lui, opérait dangereusement dans le détroit d’Ormuz, mais a depuis promis de rejoindre l’opération dirigée par les États-Unis. En dehors d’Israël et du Royaume-Uni, aucun autre allié américain n’a publiquement exprimé son attachement à l’idée de la coalition. Le mois dernier, un amiral supérieur de la marine américaine a déclaré que le Pentagone s’attendait à ce que les alliés américains fassent « 80 ou 90 % » du travail de l’opération Sentinelle, les États-Unis fournissant principalement un soutien en matière de renseignement.

