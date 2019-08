📹Iran : Les forces spéciales de la marine iranienne IRGC chassent un navire de guerre britannique dans le détroit d’Ormuz

Les « Rosbeef » provoquent les iraniens, des vedettes d’attaque rapide iraniennes se lancent à l’assaut du destroyer de la marine anglaise

By Muraselon

Des images d’unités des forces spéciales de la marine iranienne utilisant des vedettes d’attaque rapide pour chasser un navire de guerre britannique dans le détroit d’Ormuz, d’une importance stratégique, ont été filmées.

La vidéo ci-dessous prise par des militaires iraniens décrit la poursuite d’un destroyer britannique de type 45 [un navire de guerre principal de la marine britannique] par des unités navales du Corps des gardiens de la révolution iranien IRGC – une branche des forces spéciales de l’armée iranienne.

Le destroyer poursuivi serait le HMS Duncan, un destroyer de la Royal Navy récemment envoyé dans la région du golfe Persique pour escorter les navires britanniques à destination et en provenance du détroit d’Hormuz.

Bien que la date exacte de l’enregistrement ne soit pas précisée, il semble qu’il se soit produit au cours des derniers jours.

Elle survient dans un contexte de tensions accrues dans le détroit d’Ormuz entre l’Iran et les États-Unis et la Grande-Bretagne, en particulier après que les unités de défense aérienne de l’IRGC ont abattu un drone américain de 220 millions de dollars et que les forces spéciales de la marine iraniennes ont saisi un pétrolier britannique [en réponse à la saisie par les forces spéciales britanniques d’un navire-citerne iranien].

en.muraselon.com

HMS Duncan D37

Adaptation Yandex