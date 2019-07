Guerre contre tous, le président Poutine sera au côté de l’Iran

Agissant sur le compte des Etats-Unis, le président Rouhani, Iran, avait mis en garde, les britanniques devront en subir les conséquences en saisissant un pétrolier iranien

L’Iran publie une vidéo montrant des gardiens de la révolution islamique iranien montant sur le pont d’un pétrolier britannique depuis un hélicoptère.

L’Agence Fars News a téléchargé des images vidéo montrant des gardiens de la révolution iraniens faisant du rappel sur le pétrolier détenu dans le détroit d’Ormuz, immatriculé au Royaume-Uni. Des hors-bords ont également été aperçus le long du navire.

Auparavant, l’agence iranienne Tasnim News Agency avait publié une vidéo du pétrolier britannique Stena Impero, ancré en haute mer.

Vendredi, un pétrolier battant pavillon britannique a été saisi dans le détroit d’Ormuz par le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien après avoir prétendument violé les règlements internationaux. Le Royaume-Uni a condamné cette décision, qualifiant l’acte d' »inacceptable ». La saisie intervient dans un contexte de tensions entre le Royaume-Uni et l’Iran qui ont atteint des sommets après la saisie par la Grande-Bretagne d’un superpétrolier iranien près de Gibraltar.

Je pense que ces gens de l’occident aux pensées diaboliques, devraient se méfier des accords passés entre la Russie, l’Iran et la Turquie, « La Déclaration de Moscou », concernant l’intégralité de la Syrie, il se pourrait, que la décision du président Poutine d’un accord « Iran contre tous » mettra l’occident à genoux, je pense que ce calendrier est depuis longtemps sur l’échiquier du KGB Poutine, l’ours de Russie, ce sont des constatations, plus vous avancez dans votre délire, « My Putin de Russia » avancera seulement d’un pion! Alors, qui est le plus puissant!

Nous, Yandex, nous pensons et nous pouvons affirmer que toutes les mesures prises contre la Russie ou les « Amis » de la Russie sont sur les tablettes du Kremlin et que les parades y sont programmées depuis longtemps, en mission de combat du président Poutine, ce qui est de l’échiquier du président Poutine, est un jeu très dangereux, avec un sourire, un clin d’oeil, d’entrée de jeux, le KGB Putin vous mettra KO, analysera vos pensées, votre cerveau, alors se mesurer à Poutine pourrait vous être fatal, sans aucun doute😠😂🤣, By Yandex.