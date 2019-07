🇸🇾📹L’armée de l’air syrienne anéantit le Front Al-Nosra dans le nord de Hama, Syrie

Les forces syriennes ont dirigé la contre-attaque par la division des Tiger, les Forces du Tigre

By Muraselon

L’agence de presse russe Anna-News a publié une nouvelle vidéo montrant l’opération militaire de l’armée syrienne qui a conduit à la reconquête de la colline stratégique d’Al-Hamameyat dans le nord de Hama.

La vidéo comprend des séquences de drone fournies par la salle d’opération des forces du Tigre exclusivement à Anna News, qui montre des véhicules et des bases de terroristes détruits par l’aviation syrienne et des frappes d’artillerie syriennes.

La vidéo montre également l’opération militaire rapide de l’armée syrienne qui a conduit à la reconquête de la ville d’Al-Hamameyat et de sa colline stratégique dans la campagne du nord de Hama.

en.muraselon.com

Adaptation Yandex

Al-Hamameyat – une défaite majeure pour les terroristes

Depuis un mois au Nord de Hama, il n’ya pas eu de combats sérieux. Mais l’apparente accalmie était imaginaire : les terroristes de Hayat Tahrir al-Sham [HTS, Front Al-Nosra] se préparaient à attaquer à nouveau les forces gouvernementales. De petits groupes de terroristes et d’équipements lourds avançaient.

Le 10 juillet, l’envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Heydr Pederson, est arrivé à Damas. Lors d’une rencontre avec le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Muallem, la structure du pays après la guerre et la formation d’un comité constitutionnel ont été discutées. Coïncidence ou pas, mais à la veille des négociations, les terroristes Hayat Tahrir al-Sham ont lancé une offensive. Le 9 juillet, leurs troupes ont attaqué les forces gouvernementales à Lattaquié et le 10 juillet, les positions de l’armée syrienne au Nord de Hama. Ensemble, ils ont réussi à prendre le contrôle du village de Hamameyat et ses hauteurs stratégiques.

Les forces gouvernementales ont dirigé la contre-attaque par la division des Tiger, les Forces du Tigre du Major Général Souheil al-Hassan. En s’approchant des hauteurs, les Syriens ne savaient toujours pas que les gardes d’observation des collines environnantes avaient depuis longtemps remarqué leurs mouvements et que le terrain lui-même était bien ajusté. Les terroristes ont attendu jusqu’à ce que nous nous rapprochions. Et cela valait la peine de franchir la frontière invisible, alors que les djihadistes commençaient à nous bombarder d’obus.

Dans nos documents, vous verrez une chronique des hostilités dans le village de Hamameyat, ainsi que les conséquences d’une importante défaite des terroristes dans ce secteur du front. Plus de 5 unités ont été détruites et seuls les chars dans cette région ont été détruits. On estime à au moins cent personnes le nombre de pertes… ANNA NEWS SYRIA

@annanews_info

100 terroristes du Front Al-Nosra tués dans le nord-ouest de Hama, #Syrie https://t.co/sWGazdzPDD via @IntropaJacques Au cours d’une attaque rapide, les forces du Tigre du président #Assad foudroient l’ennemi, deux émirs du Front Al-Nosra sont parmi les tués #Syria pic.twitter.com/h9Jmr7g0tA — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 13 juillet 2019