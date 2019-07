Vladimir Poutine est en colère et jugera inacceptable que François de Rugy mange « Gratos » sur le dos des français

By Yandex

Ce que nous savons, le président Poutine jugera à la justesse des éléments qui seront rapportés, Yandex a mentionné « Goulag », ce n’est par peur et ce n’est plus vrai, malgré cela, les occidentaux continuent d’y croire à leur fantasme d’occupation et se sont enfermés dans leur délire de guerre froide.

Le président Poutine a pris une autre voie, ce que les occidentaux ne savent pas. Dans le Team Poutine, le responsable, le ministre démissionnera avant même que les conseillers du président Poutine s’en mêlent.

C’est une histoire de confiance, de loyauté envers « La Grande Russie » et « La Sainte-Catherine de Russie ».

Putin is KGB Space! by Yandex

Quant Yandex affirme ou dit que le président Vladimir Poutine est en colère, c’est une traduction, une analyse de sa pensée que le président Vladimir Poutine de la Fédération Russie est vraiment en colère.

Thanks, président Poutine, Yandex.