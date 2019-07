📹Les Gardiens de la révolution de l’Iran IRGC attaquent les cibles de l’opposition iranienne au Kurdistan irakien

Les Gardiens de la révolution iraniens ont attaqué des cibles des forces d’opposition iraniennes dans la région autonome kurde du « Kurdistan » de l’Irak avec des missiles et des drones, a rapporté l’agence de presse Fars, citant une déclaration des IRGC.

« Au cours de cette opération, qui a impliqué des missiles, des frappes d’artillerie et des unités de drones du Corps des gardiens de la révolution islamique, des bastions terroristes, également connus sous le nom de centres d’entraînement antirévolutionnaire, ont été détruits et des rebelles tués », peut-on lire dans le communiqué.

L’attaque coordonnée aurait été lancée en réaction au meurtre de plusieurs membres du Corps des gardiens de la révolution islamique dans l’ouest de l’Iran.

L’Iran accuse des groupes militants kurdes, tels que le Parti de la vie libre du Kurdistan, de coopérer avec les rebelles kurdes en Turquie [le Parti des travailleurs du Kurdistan] pour mener des attaques à la frontière. Les terroristes kurdes iraniens ont des bases en Irak voisin.

#BREAKING: #IRGC shelled the areas inside the Kurdistan Region northern Iraq in response to the 3 members of the Hamza Saiyid al-Shohada, a local force of the Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), were killed near Piranshahr. pic.twitter.com/97uaHvRPp7

— IntelSky📡 (@Intel_sky) 12 juillet 2019