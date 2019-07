🇹🇷🇷🇺📹Conformément aux accords conclus entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan, la Russie livre le premier lot de missiles S-400 à la Turquie

Le ministère turc de la défense a annoncé vendredi que le premier lot de composants du système russe de défense antimissile S 400 a été effectivement livré à la Turquie.

« La Turquie a reçu le premier lot de composants du système de défense aérienne S-400. Les livraisons sont envoyées à la base aérienne de Murted dans la province d’Ankara », a déclaré le ministère turc de la Défense.

#Video #Exclusive On July 12 within the implementation of the contract, the 1st shipment of the Russian #S400 anti-aircraft system’s elements were sent to Turkey by @mod_russia https://t.co/iiXgdPoNiU #RussiaTurkey #AirDefence #InternationalRelations @RusEmbTurkey @mfa_russia pic.twitter.com/aUm0QhLdj8

